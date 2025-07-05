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Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

Марина Фурман
5 июля 2025, 21:22
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Эксперты убеждены, что поставки ракет для систем ПВО - важный элемент западной помощи.
Patriot
На сколько Украине хватит запасов ракет для ПВО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Основное:

  • Ранее поставленных ракет для ПВО Украине хватит до конца лета
  • В худшем случае оружия хватит на 1-2 недели

Запасов ракет для отражения российских воздушных атак Украине хватит до конца лета. В худшем случае, оружие может закончиться за неделю-две. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на военных аналитиков.

"Все системы вооружения являются критически важными поставками для украинской обороны. Поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Разрыв может возникнуть, если Европа не попытается его как-то заполнить", - заявил военный аналитик Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене.

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Аналогичное мнение имеет и военный эксперт Томас Тайнер, который считает поставки ракет ПВО важнейшей частью западной военной помощи.

По данным Тайнера, ранее поставленных боеприпасов для систем HIMARS Украине хватит примерно до сентября, если использовать их экономно.

А зенитных ракет для систем хватит лишь на пару недель, если Россия начнет интенсивно обстреливать Украину баллистикой.

"Без ракет Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся. Причем каждая ракета доставляет в десять раз больше взрывчатки к своей цели, чем беспилотник "Шахед", - предупредил Тайнер.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Передача Украине Patriot - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

В конце июня председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Однако позже пресс-секретарь администрации президента Трампа Кэролайн Левитт не стала комментировать возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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