Будет лететь по 1000 шахедов в сутки: командующий дал неутешительный прогноз

"Мадьяр" акцентировал на том, что РФ постоянно наращивает массовое применение "Шахедов".

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РФ сможет запускать по 1000 Шахедов в сутки / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ пытается увеличить количество "Шахедов" во время атак

РФ сможет запускать по 1000 "Шахедов" в сутки

Украина увеличивает количество дронов-перехватчиков "Шахедов"

РФ скоро сможет запускать по Украине по 1000 "Шахедов" в сутки и даже больше. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

Оккупанты наращивают массовое применение "Шахедов", постоянно совершенствуя их.

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"Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме", - написал "Мадьяр".

В то же время он вспомнил и о дронах-перехватчиках "Шахедов".

"По антишахедным мероприятиям комментировать не буду. Все, что было уместным анонсировать, уже подсвечено официальными источниками. Мы в теме", - добавил "Мадьяр".

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шаххедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафиксировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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