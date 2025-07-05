Будет лететь по 1000 шахедов в сутки: командующий дал неутешительный прогноз

Что известно:
- РФ пытается увеличить количество "Шахедов" во время атак
- РФ сможет запускать по 1000 "Шахедов" в сутки
- Украина увеличивает количество дронов-перехватчиков "Шахедов"
РФ скоро сможет запускать по Украине по 1000 "Шахедов" в сутки и даже больше. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".
Оккупанты наращивают массовое применение "Шахедов", постоянно совершенствуя их.
"Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме", - написал "Мадьяр".
В то же время он вспомнил и о дронах-перехватчиках "Шахедов".
"По антишахедным мероприятиям комментировать не буду. Все, что было уместным анонсировать, уже подсвечено официальными источниками. Мы в теме", - добавил "Мадьяр".
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шаххедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафиксировали падение обломков.
Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
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