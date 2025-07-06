Зеленский ввел особые санкции по представлению НБУ - кто попал под удар

Президент Зеленский ввел новые санкции против России, направленные на финансовые схемы с использованием криптовалют, которые поддерживают ВПК РФ.

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Зеленский ввел особые санкции - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

Зеленский ввел особые санкции против России

В санкционном пакете 60 компаний и 73 физических лица, все - граждане РФ

Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение о введении в действие нового санкционного пакета против России по представлению Национального банка. Об особенностях этих санкций Зеленский рассказал во время обращения в YouTube.

Владимир Зеленский сообщил, что подписал новый пакет санкций, направленный на блокирование финансовых схем России, в частности связанных с криптовалютами. Санкции были подготовлены по инициативе Национального банка Украины и предусматривают как национальные меры, так и согласование с международными партнерами.

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Президент уточнил, что только одна из компаний, которая попала под ограничения, провела несколько миллиардов долларов с начала года, и эти средства в основном использовались для поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Он подчеркнул, что подобные схемы будут и в дальнейшем пресекаться, поскольку Россия после блокировки традиционных каналов все активнее использует криптовалюты.

На этот раз в санкционный список включены 60 компаний, и Украина будет работать с партнерами над синхронизацией ограничений на международном уровне.

"Также в пакете - 73 физических лица, все - граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая - принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал", - резюмировал он.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к введению новых санкций против России, признав, что сейчас - благоприятный момент для усиления ограничительных мер. Такую позицию озвучил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В то же время сам Трамп, выступая перед журналистами на саммите G7, пояснил, что США пока не вводят новых санкций против страны-агрессора России, поскольку ожидают потенциального достижения мирного соглашения по войне в Украине.

Несмотря на это, президент США подчеркнул, что готов применить дополнительные ограничения в отношении Москвы, если ситуация на фронте ухудшится, и отметил, что длительное затягивание российско-украинской войны может заставить Вашингтон к более решительным действиям.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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