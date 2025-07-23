"Градус будет повышаться": ГУР предупреждает о возможных провокациях в Украине

Что известно:
- Украинцы выразили недовольство из-за принятия закона №12414
- РФ будет пытаться использовать ситуацию для поднятия градуса протестов
- Москва может устроить провокации в Украине
РФ хочет подорвать способность Украины оказывать сопротивление российским оккупантам. Кремль будет пытаться расшатать ситуацию в стране, используя недовольство из-за принятия закона №12414. Об этом рассказывает Главное управление разведки Минобороны Украины.
РФ хочет дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или полностью разрушить поддержку Запада.
"Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные", - говорится в сообщении.
Враг будет пытаться поднять градус протестов в Украине. При этом не исключены даже провокации, которые будет организовывать Москва.
"Украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях. Продолжаем борьбу! Наша задача - не дать ни одного шанса для России реализовать ее грязные намерения", - говорится в сообщении.
Работа антикоррупционных органов в Украине - последние новости
Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получит полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
После этого в Киеве, Львове и Днепре прошли мирные акции протеста из-за законопроекта №12414. Митингующие не поддерживали законопроект, потому что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.
Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ и САП. Соответствующая отметка появилась на сайте Верховной Рады Украины.
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Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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