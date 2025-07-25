Турция выжидает - Россия теряет контроль над целым регионом, что произошло

Ситуация для россиян в регионе Южного Кавказа будет продолжать ухудшаться, Турция заняла выжидательную позицию, указывает Семиволос.

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Россия теряет контроль над целым регионом - что произошло / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Семиволос:

Россия теряет влияние на Южном Кавказе

Турция активно заполняет освобожденное от россиян пространство

Влияние России в регионе Южного Кавказа России стремительно ослабевает, и этот вакуум все активнее заполняет Турция. Об этом в интервью рассказал Главреду директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал.

По его словам, ситуация складывается так, что с уменьшением влияния России растет роль Турции. Это подтверждает и появление турецкого военного объекта в Карабахе. В 2020 году, когда было подписано мирное соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией, Москва настаивала, чтобы участие Турции ограничивалось только наблюдательной миссией.

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Семиволос отметил, что Турция тогда не возражала, однако с уходом или ослаблением российского присутствия, ситуация существенно изменилась.

"У турок есть время, они выжидают. Как только ситуация меняется, они активно заполняют это пространство. Поэтому очевидно, что ситуация для россиян будет ухудшаться. И нет никаких оснований говорить о том, что будет как-то иначе", - резюмировал аналитик.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна мириться с оккупацией своих территорий. Такую позицию он озвучил в ответ на вопрос украинского журналиста, который обратился с просьбой дать совет стране, часть которой, как когда-то и у Азербайджана, остается под оккупацией.

В то же время Россия пытается спровоцировать обострение в отношениях с Азербайджаном, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Однако влияние Кремля на постсоветские государства после начала войны против Украины существенно уменьшилось.

Несмотря на это, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, реагируя на громкий скандал с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге, заявил, что между Россией и Азербайджаном сохраняются "хорошие отношения". Его комментарий появился после того, как Баку вызвал российского дипломата и отменил несколько культурных событий с участием РФ из-за гибели нескольких граждан Азербайджана во время облавы российских силовиков.

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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