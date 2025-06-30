Россия поскандалила с давним "союзником": у Путина сделали заявление

Работа правоохранителей РФ не должна вызывать у Баку такой резкой реакции, считает Дмитрий Песков.

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Россия хочет развивать добрые отношения с Азербайджаном - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

У России "хорошие отношения" с Азербайджаном – Песков

В Кремле "сожалеют" о решениях силовиков по азербайджанцам в Екатеринбурге

У Путина считают, что в Баку не должны так резко реагировать

Рупор Кремля Дмитрий Песков после задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге и жесткой реакции Баку заявил, что у страны-оккупанта России, мол, хорошие отношения с Азербайджаном.

Как сообщает Интерфакс, кремлевский спикер прокомментировал отмену в Азербайджане культурных мероприятий с участием России и вызов российского дипломата в азербайджанский МИД после облавы силовиков в Екатеринбурге, в результате которой погибли несколько азербайджанцев, а десятки людей были задержаны.

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"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей", - сказал Песков.

Также он добавил, что "работа правоохранительных органов", дескать, не должна быть поводом для резких действий со стороны Азербайджана.

"Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Скандал между Россией и Азербайджаном – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана в рамках нераскрытого уголовного дела об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Братья Гусейн и Зияддин Сафаров, которых следствие считает главными подозреваемыми, скончались после задержания.

Министерство иностранных дел Азербайджана на следующий день сообщило о вызове российского посла Петра Волоковых. Ему выразили "решительный протест" после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

В воскресенье, 29 июня, Азербайджан отменил все культурные мероприятия, которые были запланированы к проведению "российскими государственными и частными учреждениями".

Поездку парламентской делегации Азербайджана в Москву решили не проводить по причине "демонстративных, целенаправленных убийств и актов насилия на этнической почве, совершенных правоохранительными органами Российской Федерации против азербайджанцев в Екатеринбурге без суда и следствия".

Кроме того, Баку был отменен визит в Азербайджан вице-премьера РФ Алексей Оверчука.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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