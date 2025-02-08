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Массированная атака по Украине: РФ запустила 139 дронов, есть повреждения в 4 областях

Алёна Воронина
8 февраля 2025, 11:01
103
Украинская ПВО сбивала вражеские дроны в 14 областях, в четырех регионах были зафиксированы повреждения.
Удар дрона по дому в Сумах
Оккупанты ночью запустили по Украине 139 дронов/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Нацполиция Украины

Кратко:

  • РФ ночью массированно атаковала Украину дронами
  • Российские оккупанты запустили 139 дронов
  • Есть повреждения в 4 областях

Российские захватчики в ночь на субботу, 8 февраля, запустили по Украине 139 дронов. Для атаки оккупанты использовали ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы, которые запускали с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.

Украинская противовоздушная оборона сбила 67 дронов в 14 областях - Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"71 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина", - говорится в сообщении.

В Сумах разрушен частный дом

В Сумах в результате попадания дрона был разрушен частный дом. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня ночью, 8 февраля вражеский беспилотник попал в частный дом, расположенный на территории областного центра. В результате атаки россиян дом разрушен, произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали. Продолжается ликвидация последствий", - отметили в ОВА.

  • Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года
    Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года ГСЧС Украины в Сумской области, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года
    Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года ГСЧС Украины в Сумской области, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года
    Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года ГСЧС Украины в Сумской области, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года
    Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года ГСЧС Украины в Сумской области, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года
    Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года ГСЧС Украины в Сумской области, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года
    Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года ГСЧС Украины в Сумской области, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года
    Последствия удара дроном по частному дому в Сумах в ночь на 8 февраля 2025 года ГСЧС Украины в Сумской области, Национальная полиция Украины

В Киеве обломки упали в одном из районов

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что ночью по российским ударным БпЛА, которые атаковали украинскую столицу, успешно отработала ПВО.

Обломки БпЛА упали в Дарницком районе столицы.

По сообщению начальника КГВА, в результате падения обломков повреждена фасадная часть жилого дома и окна. Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. На месте оперативно отработали правоохранители, спасатели и городские службы.

В Киевской области поврежден частный дом

В Киевской области тревога продолжалась более 7 часов, сообщили в Киевской областной военной администрации. Обломками дронов были повреждены частный дом и один недостроенный дом. Пострадавших нет.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания травяного настила. Все пожары ликвидированы. В Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки в области", - рассказали в КОВА.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 февраля был сбит 81 вражеский дрон из 112 - от воздушной атаки РФ пострадали три области. Силы ПВО сбивали беспилотники в 13 украинских областях.

Также ранее сообщалось, что тела доставали из-под завалов - Россия нанесла удар КАБами по жилому дому. Агрессоры сбросили три управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом.

В ночь на 8 февраля российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар. Сейчас проводится разбор завалов и ликвидация последствий атаки.

Напомним, РФ во второй раз запустила "Орешник" по Украине, но есть нюанс - в Forbes раскрыли детали. Сообщалось, что Россия, вероятно, осуществила второй запуск баллистической ракеты "Орешник". Однако эта ракета не достигла цели и взорвалась на территории страны-агрессора. Позже появилась первая реакция Украины на эту информацию. В ЦПД опровергли такую информацию и отметили, что материал американского издания Forbes построен не на фактических данных, а лишь на предположениях Сазонова.

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