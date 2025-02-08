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"Путин готовит россиян к экономическим трудностям": в ISW сказали, что он вынужден скрывать

Алёна Воронина
8 февраля 2025, 09:01
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Российский диктатор начал готовить россиян к экономическим трудностям в 2025 году.
Владимир Путин, Михаил Мишустин
В ISW сказали, что Путин вынужден скрывать/ Коллаж: Главред, фото: скрин с видео Кремля

Основные тезисы ISW:

  • Кремль скрывает степень негативного влияния на экономику РФ из-за войны в Украине
  • Диктатор РФ начал готовить россиян к экономическим трудностям в 2025 году

Власти страны-агрессора России продолжают свою информационную кампанию, чтобы скрыть степень негативного влияния на экономику РФ из-за войны в Украине.

Такая кампания, вероятно, направлена как на внутреннюю, так и на международную аудиторию. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

В ISW проанализировали встречу премьер-министра России Михаила Мишустина и российского диктатора Владимира Путина 7 февраля и заявления, которые звучали во время этой встречи.

Мишустин и Путин обсудили состояние российской экономики. При этом российский премьер заявил, якобы ВВП России вырос в 2024 году на 4,1% в основном благодаря "интенсивному" росту российской обрабатывающей промышленности. Аналитики отмечают, что, вероятно, он имел в виду наращивание Россией своей оборонно-промышленной базы с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Также Мишустин заявил, якобы инфляция в России достигла 9,52% в 2024 году, а Путин декларировал, что по состоянию на 3 февраля 2025 года инфляция составляла уже 9,9%.

"Однако реальная инфляция в России значительно выше, чем официальная статистика, которую Кремль готов обнародовать (некоторые исследования указывают на то, что уровень инфляции в России ближе к 20 процентам)", - отметили аналитики.

Кроме этого, Мишустин отметил низкий уровень безработицы в России в 2024 году - 2,5 процента. Но, как отметили аналитики, он лишь кратко признал значительный дефицит рабочей силы в РФ, который является причиной низкого уровня безработицы в России.

Также российский премьер отметил, что в 2025 году экономический рост России может быть менее значительным, объяснив это тем, что якобы "важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный экономический рост".

"Вероятно, это сигнал для подготовки российского населения к экономическим трудностям в 2025 году. Мишустин и Путин также пытались представить российскую экономику как стабильную перед лицом международного экономического давления. Мишустин утверждал, что топливно-энергетический комплекс России адаптируется и находит новые рынки сбыта", - добавили аналитики.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ВСУ сообщили о тяжелой ситуации в Донецкой области. Сейчас наблюдается сложная ситуация в одном из населенных пунктов на Донетчине.

Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл потери РФ. Президент рассказал, что российские оккупационные силы продолжают штурмы, в частности с привлечением военных КНДР.

Напомним, глава МИД Британии сказал, сколько продлится война. Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров, отметил Дэвид Лемми.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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