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Там есть "жирные" цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ

Мария Николишин
8 февраля 2025, 12:31
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В черте города находится штаб Южного военного округа РФ.
Там есть 'жирные' цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ
Взрывы в Ростове / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Дроны атаковали Ростов-на-Дону
  • На территории завода "Сельмаш" звучали взрывы
  • Там сосредоточены важные военные объекты РФ

Ночью дроны атаковали Ростов-на-Дону. Город является достаточно "жирным" местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

"Ночью был атакован Ростов. В районе "Сельмаш" были взрывы, там расположены важные военные объекты", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.

"В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", - добавил военный.

Кроме того, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует боевые действия на юге Украины.

По данным Коваленко, ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.

Атака дронов на РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 8 февраля в нескольких регионах России прогремели взрывы. Местные жители заявили об "атаках дронов". Среди объектов, которые подверглись ударам, были нефтеперегонная станция в Волгоградской области и нефтеперекачивающая станция в Ростовской области.

В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Именно отсюда оккупанты запускают дроны-камикадзе для атак на украинские города.

В ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора РФ. В результате на местной нефтебазе возник пожар.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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