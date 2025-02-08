Там есть 'жирные' цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ

Главное:
- Дроны атаковали Ростов-на-Дону
- На территории завода "Сельмаш" звучали взрывы
- Там сосредоточены важные военные объекты РФ
Ночью дроны атаковали Ростов-на-Дону. Город является достаточно "жирным" местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
"Ночью был атакован Ростов. В районе "Сельмаш" были взрывы, там расположены важные военные объекты", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.
"В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", - добавил военный.
Кроме того, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует боевые действия на юге Украины.
По данным Коваленко, ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.
Атака дронов на РФ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 8 февраля в нескольких регионах России прогремели взрывы. Местные жители заявили об "атаках дронов". Среди объектов, которые подверглись ударам, были нефтеперегонная станция в Волгоградской области и нефтеперекачивающая станция в Ростовской области.
В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Именно отсюда оккупанты запускают дроны-камикадзе для атак на украинские города.
В ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора РФ. В результате на местной нефтебазе возник пожар.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
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