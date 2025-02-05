РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

За месяц Россия может изготовить более 100 ракет Х-101.

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Ракетная атака на Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Россия не прекращает производство своих основных ракет

Враг может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку

Это может произойти где-то во второй половине февраля

Страна-агрессор Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку на Украину до конца отопительного сезона. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты продолжают ракетный террор, но в более растянутом режиме. Только за прошедшую неделю было запущено по Украине до полусотни ракет, почти 700 дронов и до 800 КАБов", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, Россия не прекращает производство своих основных ракет, таких как Х-101, Искандер и Калибр, но темпы невысоки. В частности, за месяц враг может изготовить более 100 ракет Х-101.

В то же время, текущее относительное затишье в массированных ракетных атаках обусловлено украинскими ударами по территории России, в частности, по аэродрому Энгельс-2 и базе хранения нефтепродуктов, где было уничтожено авиационное топливо для самолетов Ту-160, что привело к их выводу из строя.

"Кроме того надо учитывать холодные температуры, погодные условия, а у них не все так хорошо со стратегической авиацией - возраст которой 50-70 лет. И также Россия массированными предыдущими ударами несколько исчерпала свои запасы, потому что нельзя выстреливать ракеты под ноль - военная наука фактически это запрещает", - подчеркнул Жмайло.

Он также добавил, что Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку до конца отопительного сезона.

"Но учитывая, что последняя атака как минимум была на треть, а тот на половину менее мощная, то российские массированные ракетные атаки более вероятны где-то на вторую половину февраля", - подытожил эксперт.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Армия РФ ударила по центральной части города.

В утро воскресенья, 1 февраля, россияне совершили атаку на Полтавщину. Под удар попала энергетическая инфраструктура в области, зафиксировано попадание в жилой дом в Полтаве.

31 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по историческому центру города Одесса. В эпицентре террористического обстрела РФ оказались европейские дипломаты.

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Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

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