"Все было в дыму, потом пошел огонь": очевидец о ракетном ударе по Изюму

В Изюме в результате ракетного удара, 4 февраля, погибли 5 человек.

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Женщина Изюмского района рассказала о деталях атаки россиян / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Олег Синегубов

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Россияне ударили баллистической ракетой по Изюму

После атаки на месте все было в дым, а позже поднялся огонь

Один из погибших от ракетного удара - водитель

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты ударили по центу Изюма, что на Харьковщине. В результате баллистического удара погибли 5 человек, еще более 40 человек обратились за медицинской помощью. Жительница Боровой Валентина Жальпис рассказала в комментарии Суспільному о деталях удара по городу.

Очевидец поделилась, что приехала с невесткой, ее сестрой и водителем к паспортному столу в Изюме. Когда они находились рядом с админзданием, Россия атаковала город.

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"Я сидела в машине, водитель вышел покурить, а мой ребенок (невестка - ред.) пошла к паспортному столу - только дошла и произошел взрыв. Я это видела. Кто попадал, кто куда. Я была в этой машине, говорила по телефону. Мы в паспортный стол дочку привезли менять паспорт. Меня не задело, водителя нашего убило", - рассказала женщина.

Жительница Боровой добавила, что взрыв произошел прямо у нее на глазах.

"Все было в черном дыму, потом пошел огонь. Как только все осело, я выскочила к водителю, он открыл глаза, но был сильно ранен и умер. Дочь не нашли, полиция ищет, прошу, чтобы обеих девушек нашли", - рассказала Валентина.

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг попал баллистической ракетой в админздание в Изюме. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Он подчеркнул, что ни одного военного объекта в этом месте нет.

Впоследствии на удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал мир давить на Россию, чтобы остановить террор и защитить жизни людей.

Кроме того, в ночь на 4 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В результате атаки российских БпЛА в Киеве зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, в Сумской области повреждены жилые дома.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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