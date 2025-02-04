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Армия РФ ударила ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

Анна Ярославская
4 февраля 2025, 12:15обновлено 4 февраля, 13:00
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20 человек пострадали, пять из них - госпитализированы в медицинское учреждение.
Ракетный удар, спасатель
РФ нанесла ракетный удар по Изюму / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ атаковала ракетой Изюм
  • Под удар попали административные здания, жилой пятиэтажный дом
  • Есть жертвы и раненые

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли.

Армия РФ ударила по центральной части города.

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Сначала глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о 17 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинское учреждение.

Позже он добавил, что число пострадавших увеличилось до 20 человек.

На месте работают все экстренные службы.

Обновлено 12:22. Синегубов сообщил, что один человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается.

Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом.

"Работают спасатели, экстренная медицинская помощь, кинологическая служба", - сказал чиновник.

Обновлено 12:41. Синегубов уточнил, что оккупанты попали баллистической ракетой в админздание в Изюме.

Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома.

"Никакого военного объекта в этом месте нет", - подчеркнул чиновник.

Четыре человека погибли: две женщины и двое мужчин. Они гражданские. Данные лиц устанавливают.

20 человек ранены. Пятерых пострадавших госпитализировали.

Все профильные службы находятся на месте. Информация обновляется.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 4 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В результате атаки российских БПЛА на столицу зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, на Сумщине повреждены жилые дома.

Во время воздушной тревоги утром 31 января обломки вражеского дрона упали в Оболонском районе Киева. Пострадала квартира в многоэтажном жилом доме.

29 января российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо.

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