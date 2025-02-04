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Пожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронами

Анна Ярославская
4 февраля 2025, 09:38
100
Оккупанты атаковали Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Последствия атаки на Черкасскую область
В Черкасской области вспыхнули три пожара / Коллаж: Главред, фото: t.me/cherkaskaODA

Вы узнаете:

  • Какие регионы Украины были атакованы вражескими БПЛА
  • Что известно о последствиях атаки дронов
  • Сколько беспилотников удалось сбить

В ночь на 4 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами.

В результате атаки российских БПЛА на столицу зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, на Сумщине повреждены жилые дома.

видео дня

Атака РФ на Киев - что известно

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в столице зафиксировано падение обломков на крыше многоэтажки в Печерском районе.

Также повреждены окна в нескольких учебных заведениях столицы, амбулатории, хозяйственных постройках.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Глава КГВА Тимур Ткаченко поблагодарил силы ПВО за успешное уничтожение вражеских целей.

"К счастью, ударные дроны государства-террориста обезвреживаются, не долетая до своих целей. Однако падение обломков также представляет опасность", — отметил он.

Начальник КМВА призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности направляться к укрытиям.

Дроновая атака на Черкасскую область

В ночь на 4 февраля россияне атаковали дронами и Черкасскую область.

Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, по воздушным целям работали силы и средства ПВО: всего уничтожено 12 Шахедов в пределах области. Однако не обошлось без последствий.

В частности, в областном центре возникли пожары на трех частных предприятиях. По состоянию на 08:00 удалось потушить два пожара, ликвидация еще одного продолжается.

Информация о пострадавших не поступала. Устанавливается масштаб нанесенного ущерба. Спасатели обследуют территорию.

  • Последствия атаки дронов на Черкасскую область
    Последствия атаки дронов на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки дронов на Черкасскую область
    Последствия атаки дронов на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки дронов на Черкасскую область
    Последствия атаки дронов на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки дронов на Черкасскую область
    Последствия атаки дронов на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки дронов на Черкасскую область
    Последствия атаки дронов на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA

Атака РФ на Сумщину

Ночью 4 февраля в Сумской и Буринской общинах упали российские беспилотники. Известно о повреждениях и разрушениях.

Как сообщили в ОВА, в Буринской общине взрывной волной повреждено более 30 окон в жилых домах и более 20 — в учебном заведении. В ОВА уточнили, что повреждены четыре частных дома и один многоэтажный.

В Сумской общине — разрушены и повреждены дачные дома. Спасатели сообщали, что им удалось ликвидировать пожар.

Последствия российской атаки уточняются, добавили в ОВА.

Также под огнем армии РФ были Юнаковская и Хотинская общины — они подверглись атакам КАБами.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 4 февраля 2025 года (с 20:00 3 февраля) противник атаковал Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

По состоянию на 09:00 было сбито 37 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

28 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), сообщили в Воздушных силах.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Черкасчина.

Воздушные атаки РФ на Киев - последние новости

29 января российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо.

В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

В Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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