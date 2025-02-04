У россиян катастрофические потери: в ГПСУ назвали 'горячее' направление

Подразделения россиян сосредоточены в северной части города Волчанск, рассказал Александр Даниленко.

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ВСУ отражают вражеские атаки / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 53 ОМБр

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Потери россиян на направлении составляют около ста человек в день

Украинские позиции под постоянным огневым воздействием артиллерии

На Волчанском направлении украинские позиции под постоянным огневым воздействием артиллерии, реактивных систем залпового огня, управляемых авиабомб и беспилотников, рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Государственной пограничной службы "Гарт" Александр Даниленко.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, потери россиян на направлении составляют около ста человек в день (безвозвратные и санитарные).

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"Потери довольно серьезные, но мы знаем, какой человеческий ресурс страны-оккупанта. Поэтому для них это ничего. Они людьми разбрасываются как расходным материалом", - отметил представитель бригады "Гарт".

Он также сообщил о том, что подразделения россиян сосредоточены в северной части города Волчанск, оттуда постоянно пытаются "беспокоить" Силы обороны.

"Северная часть Волчанска, к северу от реки Волчья, остается под контролем оккупантов. Но там особо негде прятаться. Город практически разрушен. Накопленная в тех руинах пехота, а также живая сила, которую подвозят периодически, и идут на штурмы", - добавил Даниленко.

/ Инфографика: Главред

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