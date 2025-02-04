У россиян катастрофические потери: в ГПСУ назвали 'горячее' направление

Главное:
- Потери россиян на направлении составляют около ста человек в день
- Украинские позиции под постоянным огневым воздействием артиллерии
На Волчанском направлении украинские позиции под постоянным огневым воздействием артиллерии, реактивных систем залпового огня, управляемых авиабомб и беспилотников, рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Государственной пограничной службы "Гарт" Александр Даниленко.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, потери россиян на направлении составляют около ста человек в день (безвозвратные и санитарные).
"Потери довольно серьезные, но мы знаем, какой человеческий ресурс страны-оккупанта. Поэтому для них это ничего. Они людьми разбрасываются как расходным материалом", - отметил представитель бригады "Гарт".
Он также сообщил о том, что подразделения россиян сосредоточены в северной части города Волчанск, оттуда постоянно пытаются "беспокоить" Силы обороны.
"Северная часть Волчанска, к северу от реки Волчья, остается под контролем оккупантов. Но там особо негде прятаться. Город практически разрушен. Накопленная в тех руинах пехота, а также живая сила, которую подвозят периодически, и идут на штурмы", - добавил Даниленко.
Ситуация на Харьковщине - последние новости по теме
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Как сообщал ранее Главред, россияне "вцепились" в правый берег Оскола - в ВСУ предупредили о продвижении РФ. В Харьковской области, на Купянском направлении, российские оккупационные войска дошли до реки Оскол, возле Двуречной.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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