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Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине

Алексей Тесля
4 февраля 2025, 11:58
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Бойцы НГУ выбивают врага из траншей, укрепленных фортификаций, а также из "глубоких нор".
Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине
Украинские войска продвигаются на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, МО РФ

Главное:

  • На нескольких участках фронта ведутся ожесточенные бои
  • Линия фронта понемногу движется по направлению к границе

На Харьковском направлении, севернее Липцев, линия фронта понемногу движется по направлению к границе, рассказал представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев.

Вместе с тем осталось еще несколько участков, за которые сейчас ведутся ожесточенные бои, сообщил он в эфире "Суспільне Новини", передает АрмияInform.

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По его словам, приходится выбивать врага не столько из траншей и укрепленных традиционных фортификаций, сколько из глубоких нор. "Хартии" в этом процессе помогает качественное планирование операций и дроны.

"Мы создали отдельное подразделение, открыли отдельный набор и подготовку – как пилотов, так и техников-инженеров. Недавно провели большую операцию, где одновременно было задействовано несколько десятков как воздушных, так и наземных дронов", - подчеркнул представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия".

Дегтярев добавил, что чем дальше, тем больше идет понимание роли логистических задач, огневого поражения, минирования и разминирования: "Там, где мы можем заменить человека наземным дроном".

Ситуация на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить часть Харьковщины. На Купянском направлении у врага преобладает большое количество пехоты против украинской армии.

Напомним, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг захват российскими оккупантами населенного пункта Двуречная на Харьковщине. О якобы захвате поселка сообщали российские захватчики.

Как сообщал ранее Главред, россияне "вцепились" в правый берег Оскола - в ВСУ предупредили о продвижении РФ. В Харьковской области, на Купянском направлении, российские оккупационные войска дошли до реки Оскол, возле Двуречной.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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