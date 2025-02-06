Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Анна Ярославская
6 февраля 2025, 08:02
12098
На территории аэродрома в Приморско-Ахтарске видно сильный огонь и дым. В Генштабе ВСУ подтвердили удачную операцию.
Атака дронов на рф
Ночью РФ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В РФ пожаловались на атаку дронов
  • "Прилет" был в районе аэродрома Приморско-Ахтарска
  • В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому

В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Именно отсюда оккупанты запускают дроны-камикадзе для атак на украинские города.

Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с Шахедами.

видео дня

Тем временем очевидцы публикуют в Сети видео, на которых видно сильный огонь и дым на территории аэродрома.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на аэродром в Приморско-Ахтарске:

Скриншот

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Россией сбили 28 беспилотников. В частности, 13 дронов якобы сбили над Азовским морем, восемь — в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае, один — в Астраханской области.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому Приморско-Ахтарский

В Краснодарском крае в ночь на 6 февраля был поражен военный аэродром Приморско-Ахтарский. Там были слышны взрывы и произошел пожар.

Как сообщили в Генштабе, Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Аэродром используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа Shahed по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

Было подтверждено попадание и взрывы в районе цели, и также возник пожар. Военные также добавили, что результаты поражения уточняются.

Отчет Генштаба ВСУ
Отчет Генштаба ВСУ / t.me/GeneralStaffZSU

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-арессора РФ. В результате на местной нефтебазе Албашнефть возник пожар.

В ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.

В ночь на 29 января страна-агрессор РФ была атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:26Украина
У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

09:10Мир
Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Последние новости

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 февраля (обновляется)

09:28

Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

09:26

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:17

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:15

Умеют удивлять: 5 самых непредсказуемых знаков зодиака

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:10

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

09:00

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко

08:26

У Путина "стремятся" к дальнейшей оккупации Украины: в ISW указали на сигнал

08:13

Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

Реклама
08:11

"Псевдопатриотка": орущую путинистку Поплавскую вывели на чистую воду

08:10

У россиян большие проблемы с ракетамимнение

08:02

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по УкраинеВидео

06:56

РФ атаковала дронами Харкьов и Киевщину: поврежден большой рынок и предприятиеВидео

06:10

Блестящие победы Дональда Трампамнение

06:00

Какие цветы-многолетники посадить на даче: топ неприхотливых растений

05:41

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

05:00

Какой сегодня праздник 6 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя одалживать вещи

04:30

Несколько секунд и готово: как быстро выбрать спелое авокадо - лайфхакВидео

04:03

Квашеные или маринованные: какие помидоры и огурцы самые полезныеВидео

03:51

Врывается новая магнитная буря: Украину атакует 4-балльный шторм

Реклама
03:36

Достатка не будет весь год: что нельзя делать 6 февраля

03:32

Нужно найти змею в джунглях за 5 секунд: нереально сложная головоломка

03:00

Как правильно хвалить ребенка: психологи назвали типичные ошибки взрослых

02:40

"Исполнителей взорвали дистанционно": подробности взрывов возле ТЦК

02:30

Угроза захвата ключевого плацдарма: сценарий наступления РФ на Днепропетровщину

01:57

Обречены на богатство: 4 знака зодиака, которым суждено "купаться" в деньгах

01:30

"Я не такая уж и красавица": Елена Мозговая показала себя до и после макияжа

01:10

ВСУ стирают "в ноль" военную элиту РФ: спикер рассказал, какая ситуация на Курщине

00:29

Спецпредставитель Трампа собирается в Украину: в СМИ раскрыли дату визита

05 февраля, среда
23:48

"Скорая, обезболивающее и рентген": известную блогершу забрали в больницу

23:43

Россияне атаковали Харьков беспилотником: горят торговые павильоны

23:36

РФ предлагает США "жесткий торг" по Украине: в МИД сделали циничное заявление

23:14

Оттуда РФ запускает "Шахеды": Приморско-Ахтарск под атакой дронов, есть прилеты

23:03

Некоторые из них могут удивить: кинолог назвала 12 самых умных пород собак

22:45

Что ни в коем случае нельзя делать котятам: ветеринар раскрыл 5 проблем

22:16

"Вернулся в новом образе": у Макса Барских появился двойник

22:11

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

22:07

"Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из пленаФотоВидео

22:00

Обмен пленными и взрывы в ТЦК: главные новости Украины (дайджест)

21:47

"Любовь": Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном

Реклама
21:44

Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз - СМИ

21:39

Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ

21:24

Тест для самых наблюдательных: найдите отличающуюся птицу за 5 секунд

21:15

В ВСУ раскрыли тактику штурмов россиян на Купянском направлении: что придумал враг

21:06

"Твой папа умер": Седокова рассказала, как ее сын узнал про смерть Яниса Тиммы

21:04

"Я тебя не пугаю, но...": в сеть попало видео, как Кабаева издевается над детьмиВидео

21:00

"Лекарства должны стать доступными": Зеленский сделал заявление о ценах в аптеках

20:53

РФ ударила ракетой по Одесской области: пострадали случайные прохожие, есть жертва

20:27

Польза скумбрии для человека - все преимущества рыбы

20:07

Цифры впечатляют: сколько электроэнергии мотает ноутбук

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять