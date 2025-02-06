Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Кратко:
- В РФ пожаловались на атаку дронов
- "Прилет" был в районе аэродрома Приморско-Ахтарска
- В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому
В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Именно отсюда оккупанты запускают дроны-камикадзе для атак на украинские города.
Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с Шахедами.
Тем временем очевидцы публикуют в Сети видео, на которых видно сильный огонь и дым на территории аэродрома.
Смотрите видео - Последствия атаки дронов на аэродром в Приморско-Ахтарске:
Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Россией сбили 28 беспилотников. В частности, 13 дронов якобы сбили над Азовским морем, восемь — в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае, один — в Астраханской области.
В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому Приморско-Ахтарский
В Краснодарском крае в ночь на 6 февраля был поражен военный аэродром Приморско-Ахтарский. Там были слышны взрывы и произошел пожар.
Как сообщили в Генштабе, Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
Аэродром используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа Shahed по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.
Было подтверждено попадание и взрывы в районе цели, и также возник пожар. Военные также добавили, что результаты поражения уточняются.
Атаки дронов на РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-арессора РФ. В результате на местной нефтебазе Албашнефть возник пожар.
В ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.
В ночь на 29 января страна-агрессор РФ была атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.
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