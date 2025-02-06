Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

На территории аэродрома в Приморско-Ахтарске видно сильный огонь и дым. В Генштабе ВСУ подтвердили удачную операцию.

https://glavred.info/ukraine/drony-atakovali-aerodrom-otkuda-rossiya-zapuskaet-shahedy-po-ukraine-10637174.html Ссылка скопирована

Ночью РФ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В РФ пожаловались на атаку дронов

"Прилет" был в районе аэродрома Приморско-Ахтарска

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому

В ночь на 6 февраля беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Именно отсюда оккупанты запускают дроны-камикадзе для атак на украинские города.

Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с Шахедами.

видео дня

Тем временем очевидцы публикуют в Сети видео, на которых видно сильный огонь и дым на территории аэродрома.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на аэродром в Приморско-Ахтарске:

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Россией сбили 28 беспилотников. В частности, 13 дронов якобы сбили над Азовским морем, восемь — в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае, один — в Астраханской области.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому Приморско-Ахтарский

В Краснодарском крае в ночь на 6 февраля был поражен военный аэродром Приморско-Ахтарский. Там были слышны взрывы и произошел пожар.

Как сообщили в Генштабе, Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Аэродром используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа Shahed по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

Было подтверждено попадание и взрывы в районе цели, и также возник пожар. Военные также добавили, что результаты поражения уточняются.

Отчет Генштаба ВСУ / t.me/GeneralStaffZSU

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-арессора РФ. В результате на местной нефтебазе Албашнефть возник пожар.

В ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.

В ночь на 29 января страна-агрессор РФ была атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред