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Оттуда РФ запускает "Шахеды": Приморско-Ахтарск под атакой дронов, есть прилеты

Марина Фурман
5 февраля 2025, 23:14
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Россияне публикуют кадры из Краснодарского региона, на которых слышен пролет дронов, а также виден дым.
Взрывы в РФ
В России раздаются взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вкратце:

  • Краснодарский край РФ под атакой беспилотников
  • Власти сообщают о работе ПВО

Вечером 5 февраля, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Атаку неизвестных беспилотников по РФ подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что именно отсюда российские оккупанты постоянно запускают ударные дроны "Шахед" по Украине. По его словам, у РФ есть прилеты.

видео дня

Об атаке беспилотников также сообщил глава муниципального образования Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко.

Он написал, что в Приморско-Ахтарске и соседних населенных пунктах объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.

Впоследствии он добавил, что в городе работает ПВО, и попросил россиян не подходить к окнам и сохранять спокойствие.

Тем временем в местных телеграмм-каналах пишут, что происходит "массированный налет" дронов на Краснодарский регион.

"Из 35 БпЛА, которые летели на Крым, по меньшей мере 22 пошли на Краснодарский край", - говорится в сообщении.

В сети публикуют кадры из Приморско-Ахтарска, на которых слышен пролет дронов, а также виден дым.

Россия под атакой дронов - смотрите видео:

Оттуда РФ запускает 'Шахеды': Приморско-Ахтарск под атакой дронов, есть прилеты

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора РФ. В результате на местной нефтебазе возник пожар.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили попадание по российскому НПЗ. Уточняется, что этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

Кроме того, Силы обороны ночью 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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