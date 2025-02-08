"Киев не вернет оккупированные территории": Шольц "наехал" на Трампа из-за его корыстолюбия

Кратко:
- Шольц заявил, что разговоры о миротворцах в Украине пока что "неуместны и преждевременны"
- По его словам, такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные Россией территории
- Также Шольц резко осудил идею Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "неуместными и преждевременными" разговоры и споры о размещении миротворческих сил в Украине. По его словам, такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные страной-агрессором Россией территории.
Об этом Шольц заявил в интервью изданию RND. Он подчеркнул, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины.
"Прежде всего нужно закончить войну и начать переговоры, а не навязывать мир", - заявил канцлер Германии.
Он отметил, что только после этого можно будет говорить о будущих гарантиях безопасности. У Украины будет своя армия, а Германия и другие союзники будут оказывать ей финансовую помощь, сказал Шольц.
Также он резко осудил идею президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые.
"На Украину нападают, и мы ее поддерживаем, не требуя ничего взамен. Такое отношение должно быть у всех", - заявил Шольц.
Заявления Шольца в отношении Украины - последние новости
Как сообщал Главред, Шольц сделал заявление об окончании войны в 2025. Он отметил, что надеется, что в этом году все получится. Он также подчеркнул, что любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, и не должно быть найдено в обход этих сторон.
Также ранее Шольц сделал прогноз о планах по завершению войны. Украина нуждается в сохранении безопасности и сильной армии, которую союзники должны вооружить, сказал Олаф Шольц.
Напомним, сообщалось, что Шольц считает эгоистичной идею Трампа относительно природных ресурсов Украины в обмен на помощь. Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.
19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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