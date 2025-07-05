Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

Вкратце:
- В аэропортах РФ полный хаос
- Местные власти предупреждают об угрозе новых ударов дронами
В российских аэропортах возник коллапс. Причина - угроза новых атак дронами. Только в Москве и Питере отменены почти 100 рейсов, и еще сотни перенесены. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По данным Baza, одна из самых сложных ситуаций в подмосковном аэропорту "Шереметьево". Там было задержано более 170 рейсов, и почти 50 отменены. Из-за этого образовалась теснота. Люди вынуждены сидеть и лежать на полу, потому что в кафе и бизнес-зонах мест уже нет.
Также "повезло" пассажирам, которые прибыли, их не выпускают из салонов самолетов. По словам некоторых из них, они находятся там уже более четырех часов.
Не лучше ситуация в аэропорту "Пулково". Там было отменено более 30 рейсов, еще около 100 перенесено.
Также задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин традиционно отчитался о двух якобы сбитых беспилотниках, которые летели на столицу страны-агрессора.
Хаос в аэропортах России - смотрите видео:
Атаки дронов на Россию - последние новости
Как писал Главред, коллапс в аэропортах России возник второй раз за сутки. В частности, в ночь на 5 июля страну-агрессор атаковали дроны. В результате кое-где возникли пожары и перебои со связью.
Днем 4 июля, в городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотных летательных аппаратов загорелось химическое предприятие.
Напомним, в ночь на пятницу, 4 июля, в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод.
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