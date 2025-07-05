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Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

Марина Фурман
5 июля 2025, 22:27
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Мэр Москвы докладывает о сбитии "неизвестных" дронов.
коллапс в аэропортах России
В аэропортах России хаос / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вкратце:

  • В аэропортах РФ полный хаос
  • Местные власти предупреждают об угрозе новых ударов дронами

В российских аэропортах возник коллапс. Причина - угроза новых атак дронами. Только в Москве и Питере отменены почти 100 рейсов, и еще сотни перенесены. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным Baza, одна из самых сложных ситуаций в подмосковном аэропорту "Шереметьево". Там было задержано более 170 рейсов, и почти 50 отменены. Из-за этого образовалась теснота. Люди вынуждены сидеть и лежать на полу, потому что в кафе и бизнес-зонах мест уже нет.

видео дня

Также "повезло" пассажирам, которые прибыли, их не выпускают из салонов самолетов. По словам некоторых из них, они находятся там уже более четырех часов.

Не лучше ситуация в аэропорту "Пулково". Там было отменено более 30 рейсов, еще около 100 перенесено.

Также задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин традиционно отчитался о двух якобы сбитых беспилотниках, которые летели на столицу страны-агрессора.

Хаос в аэропортах России - смотрите видео:

Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, коллапс в аэропортах России возник второй раз за сутки. В частности, в ночь на 5 июля страну-агрессор атаковали дроны. В результате кое-где возникли пожары и перебои со связью.

Днем 4 июля, в городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотных летательных аппаратов загорелось химическое предприятие.

Напомним, в ночь на пятницу, 4 июля, в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод.

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