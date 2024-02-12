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В Украине повредили уникальную систему ПВО россиян "Витязь" за $135 млн

Анна Ярославская
12 февраля 2024, 08:48обновлено 12 февраля, 09:57
За два года российский ВПК смог произвести всего шесть пусковых установок 50Р6А С-350 "Витязь". Теперь их осталось четыре.
ПВО 50Р6А С-350
Уже вторая система ПВО 50Р6А С-350 "Витязь" повреждена в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

На фронте была повреждена уникальная техника оккупантов – новейший российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения ПВО 50Р6А С-350 "Витязь".

Как рассказал в Telegram военный эксперт Александр Коваленко, новейший комплекс ПВО россиян был поврежден в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62.

"Данный комплекс среднего радиуса действия российский ВПК рожал с 2007 по 2020-й, имея наработки ещё со времён СССР, когда задумались над заменой ЗРК-Бук. А когда родили, за два года смогли произвести всего шесть пусковых установок", - написал Коваленко.

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Эксперт добавил, что на сегодняшний день С-350 "Витязь" - это по-прежнему очень редкая машина.

"Её появление в зоне боевых в Украине говорит не о том, что их испытывают в реальных боевых действий, это не танк. Для таких испытаний достаточно поставить в Белгородской области. А говорит о том, что в целом, линейки среднего радиуса действия РОВ в зоне БД начинает критически не хватать", - объяснил Коваленко.

В российском Telegram-канале "Досье шпиона" пишут, что "Витязь" принадлежал одному из подразделений ВДВ РФ. По данным канала, ЗРК подорвался на российской мине в Луганской области 6 февраля. В результате этого пострадала ходовая часть машины.

"Сами ставим мины. Сами взрываемся (...) Комплекс принадлежит одному из подразделений ВДВ РФ", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале отметили, что ракеты пусковой установки не сдетонировали, поэтому пострадавших якобы нет. Однако была сильно повреждена ходовая часть. По данным российского источника, С-350 боятся эвакуировать из-за большого количества мин в районе.

ПВО 50Р6А С-350 "Витязь" - что известно о российской ЗРК

С-350 "Витязь", 50Р6А — российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный для ПВО страны-агрессора РФ.

Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

"Витязь" должен заменить С-300ПС (дальность поражения — до 75-200 км) и Бук-М1-2 (дальность поражения — 45 км по дальности и до 25 км по высоте).

Первый ЗРС С-350 "Витязь" поступил в состав ВКС РФ в феврале 2020 года.

В ноябре 2021 года командующий войсками Западного военного округа России генерал армии Александр Дворников сообщил о планах развернуть комплекс С-350 во временно оккупированном Крыму.

В апреле 2022 года, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне перебросили свои новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 в Таганрог, чтобы прикрывать позиции своих войск на Донбассе.

Стоимость пусковой установки С-300ПС на экспорт составляет от 135 миллионов долларов.

Отметим, это уже второй такой комплекс ПВО, который был уничтожен в Украине.

6 декабря 2023 бойцы 11-й бригады Нацгвардии Украины привели в негодность пусковую установку российского ЗРК С-350 на Левом берегу Херсонщины с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщал Главред, без военной помощи США каскадное обрушение вдоль линии фронта может произойти уже в 2024 году. Если не будут пополнятся средства ПВО, Украине их хватит только до следующего месяца. Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников.

4 февраля президент Зеленский анонсировал новые поставки систем ПВО. Они должны будут прикрыть города и линии фронта.

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