Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

Олаф Щольц подчеркнул, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной.

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Германия готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО" / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, ua.depositphotos.com

В случае чрезвычайной ситуации Германия готова оперативно развернуть 35 тысяч подготовленных военнослужащих для поддержки союзников. Об этом завил канцлер Германии Олаф Шольц и подчеркнул, что страна готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

По его словам, Германии удалось последовательно отреагировать на начало вторжения РФ в Украину, и на этом фоне Бундесвер подтверждает свою приверженность обороне Северо-Восточной и Центральной Европы, сообщает пресс-службу правительства Германии.

"Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", - заявил Шольц. видео дня

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Канцлер Германии также напомнил, что два года назад Берлин взял на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году – и Латвии.

Шольц также подчеркнул, что Германия готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

Угроза для стран Балтии - последние новости

Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву в войне со страной-агрессором РФ, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В частности, угроза может нависнуть над странами Балтии.

"Россияне захватят страны Балтии за семь дней. Время реакции НАТО составляет десять дней", — считает Скибицкий.

Тем временем страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – готовятся к отражению потенциальной военной агрессии России. Они построят бетонные оборонительные линии, чтобы защитить свои территории. Такие укрепления должны помочь задержать противника на границе и дать время союзникам прийти на помощь.

В случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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