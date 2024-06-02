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Битва за Крым: как Украине уже побеждает Россию – The Economist

Андрей Ганчук
2 июня 2024, 22:54
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Армия Украины снесет Крымский мост, но проблемы будут с новой железной дорогой, которая ведет из Ростова в захваченный Крым, считает Бен Ходжес.
АТАКАМС, Крымский мост
Проблемой для Украины будет не Крымский мост – The Economist / Коллаж: Главред, фото: Most.life и Википедия

Украина пока не может провести наземную операцию в направлении оккупированного Крыма, но уже побеждает агрессора Россию в борьбе за полуостров. Силы обороны выгнали основную часть Черноморского флота, постоянно бьют по российской ПВО и наносят удары по авиационным базам, откуда взлетают вражеские боевые самолеты.

В материале The Economist говорится, что даже в условиях, когда США сохраняют некоторые ограничения на применения своего оружия, Украина достигает успехов.

"Украинская кампания является смесью военной и политической стратегии. Политически это самый важный актив России; но он также очень уязвим", - отметил бывший советник Минобороны Германии Нико Ланге.

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Крымский мост будет снесен

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес убежден: захватчикам уже "негде спрятаться" в Крыму. Украинцы в курсе всего, что происходит на полуострове, и обязательно "снесут Керченский мост, когда будут готовы".

Но проблемой будет новая железная дорога Ростов-Крым, которую оккупанты строят с российской территории через оккупированный юг.

"Железная дорога по сухопутному коридору - это признание со стороны российских оккупантов того, что Крымский (Керченский) мост обречен. Они ищут способ подстраховать свои ставки, потому что осознают, что рано или поздно у них возникнут проблемы", - подчеркнул представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Битва Украины и России за Крым – главные новости по теме:

Украина достигает успехов по Крыму, ранее говорил американский генерал Бен Ходжес. По его словам, украинская армия совершает действия, которые делают непригодным полуостров для оккупантов.

В конце мая Украина провела еще одну мощную атаку по российским войскам в Крыму.

30 мая ВСУ ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе. Враг использовал этот путепровод для снабжения своей группировки на захваченном полуострове.

По данным СМИ, СБУ поразила комплекс дальнего радиолокационного обнаружения Небо СВУ отечественными украинскими дронами. В результате прекратили работу ряд российских радаров РЛС на Крымском полуострове.

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