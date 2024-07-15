Германия отреагировала на угрозы Кремля направить ракеты на Европу

В Германии подчеркнули, что европейские столицы уже давно стали целями для возможного российского удара.

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В Германии "утерли нос" россиянам из-за угроз бить ракетами / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

Берлин "не услышал ничего нового" из заявлений пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова направить ракеты на Европу, если Германия разместит у себя, в частности, "Томагавки".

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что еще до этого "российское руководство уже нацелилось на европейские столицы", цитирует его Укринформ.

Однако такие заявления "нужно воспринимать серьезно", согласился Хебештрайт.

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Более того, "Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше", в частности, продолжает войну, в которой массированно атакует ракетами.

Поэтому ни о каких инициативах по разоружению говорить сейчас не может.

Наконец, подчеркнул Хебештрайт, решение американской администрации разместить в 2026 году конвенционное оружие большой дальности в Германии связано именно с тем, что изменилась ситуация с безопасностью.

Томагавк в Европе - главное

Как писал Главред, США впервые со времен холодной войны разместят в Германии дальнобойные ракеты "Томагавк" с радиусом действия до 2,5 тыс км. Развертывание огневых средств большой дальности начнется в 2026 году "в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем".

Благодаря этому военному потенциалу НАТО сможет поразить практически любую цель в России.

К слову, США вывели из Германии все оружие дальнего действия в конце 1990-х годов после окончания холодной войны.

13 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что европейские столицы станут "потенциальной" жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет. А заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал "военный ответ" на размещение в Германии дальнобойных средств поражения США.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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