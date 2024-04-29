РФ не собирается заканчивать войну в Украине: Песков признался, на что надеется Путин

В стране-агрессоре заявили, что "коллективный Запад плюс один" будет тестировать Россию "на слабо".

https://glavred.info/world/rf-ne-sobiraetsya-zakanchivat-voynu-v-ukraine-peskov-priznalsya-na-chto-nadeetsya-putin-10561253.html Ссылка скопирована

Песков заявил, что РФ будет продолжать войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншо из видео

В стране-агрессоре РФ не собираются заканчивать войну против Украины. Наоборот, в Кремле надеются на благоприятный для себя исход, причем ставку делают на "панику" среди украинских военных.

В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что РФ должна продолжить "специальную военную операцию" (так в РФ называют захватническую войну против Украины), "обезопасить себя и выполнить те задачи, которые были поставлены сначала".

Песков также заявил, что "та сторона", которую он охарактеризовал как "коллективный Запад плюс один", будет тестировать Россию "на слабо".

видео дня

"Нам главное это "слабо" не показать", - сказал он.

Спикер Кремля также заявил, что якобы у него есть "информация из первых рук" о том, что "с украинской стороны на фронтах нарастает паника".

Высказался Песков и о президенте Украины Владимире Зеленском. В Кремле уверены, судьба Зеленского "предрешена".

"Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро наступит момент, когда многие, в том числе в Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае, даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться", - заявил пресс-секретарь Путина.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Верховный представитель Евросоюза по иностранных делам Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин может отложить любое свое решение, связанное с вопросами завершения войны против Украины, до результатов президентских выборов в США. При этом Европа должна поддерживать Украину до тех пор, пока не закончится война.

"Между тем нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы способны сопротивляться и пока Путин не решит остановить эту войну", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов считает, что война в Украине продолжится, пока в России будет действовать действующий режим.

О прогнозах завершения войны в Украине он высказался осторожно. В частности, глава ГУР заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине возможен в любое время. Для этого российский диктатор Владимир Путин должен вывести войска из нашей страны.По словам Шольца, посреднические инициативы для установления мира были всегда.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред