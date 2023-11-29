Позиции западного мира по определенным вопросам "непредвиденно мутируют", сказал спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков российским пропагандистам.

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Россия, которая нападает на другие страны, якобы хочет выстраивать со всеми "хорошие отношения" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия будто бы хотела налаживать "хорошие отношения" с разными странами, но Запад якобы непредсказуем. В такой ситуации Кремлю сложно прогнозировать отношения. Об этом заявил представитель кремлевской директорской Дмитрий Песков.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, в ответ на вопрос о том, будет ли РФ больше присутствовать в деятельности международных организаций, он сказал, что Москва, мол, готова налаживать отношения с другими странами, но Запад "непредсказуем".

"Давайте не будем забегать вперед. Настолько иногда непредсказуемо развивающиеся события и настолько непредсказуемо мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам, что мы сейчас очень ограничены в возможностях что-либо прогнозировать… (Россия, - ред.) сохраняет свой интерес к налаживанию хороших отношений со всеми, что и делает с теми странами, которые готовы отвечать взаимностью", - подчеркнул Дмитрий Песков. видео дня

Ранее у Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России. В частности, Дмитрий Песков сказал, что следующий глава государства "должен сохранить достижения Путина". При этом он считает, что тем же следующим директором Кремля и будет Путин.

Кроме того, у Путина в истерике испугались НАТО. По словам Пескова, страны Европейского Союза якобы представляют опасность для России, поскольку Альянс "всей своей военной мощью двигается к границам РФ".

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