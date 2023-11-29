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У Путина пожаловались на Запад и поклянчили "отношений"

Андрей Ганчук
29 ноября 2023, 18:29
Позиции западного мира по определенным вопросам "непредвиденно мутируют", сказал спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков российским пропагандистам.
Путин, Песков
Россия, которая нападает на другие страны, якобы хочет выстраивать со всеми "хорошие отношения" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия будто бы хотела налаживать "хорошие отношения" с разными странами, но Запад якобы непредсказуем. В такой ситуации Кремлю сложно прогнозировать отношения. Об этом заявил представитель кремлевской директорской Дмитрий Песков.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, в ответ на вопрос о том, будет ли РФ больше присутствовать в деятельности международных организаций, он сказал, что Москва, мол, готова налаживать отношения с другими странами, но Запад "непредсказуем".

"Давайте не будем забегать вперед. Настолько иногда непредсказуемо развивающиеся события и настолько непредсказуемо мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам, что мы сейчас очень ограничены в возможностях что-либо прогнозировать… (Россия, - ред.) сохраняет свой интерес к налаживанию хороших отношений со всеми, что и делает с теми странами, которые готовы отвечать взаимностью", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Ранее у Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России. В частности, Дмитрий Песков сказал, что следующий глава государства "должен сохранить достижения Путина". При этом он считает, что тем же следующим директором Кремля и будет Путин.

Кроме того, у Путина в истерике испугались НАТО. По словам Пескова, страны Европейского Союза якобы представляют опасность для России, поскольку Альянс "всей своей военной мощью двигается к границам РФ".

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Кремль Дмитрий Песков война России и Украины
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