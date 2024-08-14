'Не хороший звоночек': в DeepState оценили ход и последствия операции на Курщине

Аналитик DeepState отмечает, что операция в Курской области необходимо продолжать из-за тупика на других участках фронта в Украине.

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В DeepState оценили ход операции в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины закрепляются на новых позициях в ходе операции на теоритории Курской области. Однако, продвижение украинских войск в последнее время уменьшилось из-за переброски Россией резервов на это направление. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил соучредитель и аналитик проекта Deep State Руслан Микула.

По его словам, закрепление позиций началось с первого дня прорыва ВСУ, когда сразу же начали подтягиваться логистика и инженерные службы. Хотя в последнее время темпы продвижения снизились, закрепление продолжается.

"Враг перебросил резервы с некоторых направлений, таких как Волчанск, Роботино и Покровск. Они сейчас вводят эти резервы. Россияне будут пытаться делать контрудары, поэтому продвижение будет значительно меньше", - рассказал он.

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Аналитик отмечает, что, учитывая текущую ситуацию и тупик на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Украины, операцию необходимо продолжать.

"Она должна войти в историю", - отметил эксперт.

Анализируя ситуацию на всей линии боевых действий, вероятно, враг пытается оптимизировать свои ресурсы.

"К сожалению, это не очень хороший звоночек. Они могут сейчас отказаться от штурма, например, Часового Яра, но не могут отказаться от наступления на Покровск, потому что у них есть большое окно возможностей", - рассказал он.

Микула подчеркивает, что оккупанты продолжают активно наступать, жертвуя жизнью личного состава. Сейчас ситуация крайне тяжелая в районе населенных пунктов Гродовка и Новоторецкое.

"К сожалению, сегодня поступила информация, которая сейчас в процессе верификации, в частности, что враг зачищает Желанное и подошел к Николаевке. Николаевка - высота, с которой есть прямое сообщение с Селидово и Новогродовкой. Битва за Николаевку будет очень тяжелой", - рассказал аналитик проекта Deep State.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - каковы последствия прорыва в Курской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина создает в Курской области буферную зону для защиты приграничных регионов, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, только летом россияне совершили более 2 тысяч ударов по Сумской области.

Российская армия столкнулась с серьезными трудностями в Часовом Яру Донецкой области, где их дальнейшие штурмы приведут к значительным потерям. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что атаки врага на этом направлении не прекращаются.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российская армия не достигнет значительного продвижения на фронте, хотя тактические успехи еще возможны.

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