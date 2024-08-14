Операция ВСУ в Курской области: стали известны последствия отключения Курской АЭС

После объявления режима КТО на территории Курской области россияне сами должны отключить реакторы АЭС и эвакуировать персонал, считает эксперт.

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Стали известны последствия отключения Курской АЭС / Коллаж Главред, фото: ГУР МО, скриншот из видео

Российская дезинформация о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС, которая появилась в российских медиа во время событий в Курской области, может быть связана с объявлением Россией контртеррористической операции (КТО) в регионе. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии Главреду.

По его словам, россияне могут рассуждать так: если объявлена контртеррористическая операция, то должны быть и "террористы", а атака на ядерный объект идеально вписывается в этот нарратив Кремля. Тем более, что АЭС в Курчатове расположена достаточно близко к украинской границе.

Однако Михаил Гончар уверяет, что сейчас угрозы для Украины и мира нет, даже в случае отключения АЭС от энергосистемы.

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"Если что-то происходит в системе передачи электроэнергии, реактор аварийно отключится - это предусмотрено соответствующей системой безопасности", - отмечает он.

Эксперт отметил, что это штатная ситуация, ведь подобные случаи могут произойти даже из-за обрыва высоковольтной линии электропередач.

"А если РФ объявила режим КТО и опасается захвата Курской АЭС, то при этих обстоятельствах россияне должны сами выключить реакторы, максимально эвакуировать персонал и оставить только часть людей для поддержания работоспособности", - пояснил Гончар.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Боев в Курской области - что известно об операции на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего 12 августа сообщил, что Украина контролирует примерно 1 тысячу квадратных километров Курской области РФ. Однако, как отметил спикер украинского МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, Украина не намерена аннексировать эти территории, в отличие от России.

Один из бойцов ВСУ опубликовал видео, снятое в окрестностях города Льгов в Курской области. Хотя точная дата съемки неизвестна, на кадрах военный приветствует родных и показывает табличку на выезде из российского города.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец пояснил, что операция в Курской области базируется на концепции оперативной мобильной группы. Наступательные действия развиваются на четырех направлениях: два из них направлены вглубь территории противника, в частности на Льгов и Курск, а другие два обеспечивают фланговое расширение плацдарма на запад, охватывая Рыльск и территории к востоку от Суджи.

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