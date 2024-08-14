Интенсивность боев на Донбассе спадет: Мусиенко назвал сроки

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что существенного продвижения российской армии на фронте не будет.
Но есть риск, что тактические успехи враг еще может иметь.
"Я не думаю, что речь идет о захвате Донецкой области или выходе на рубежи Константиновка, Покровск, Краматорск, Славянск, крупных городов большой агломерации. Все-таки украинским войскам удается сдерживать противника на этом направлении", - сказал Мусиенко во время чата на Главреде.
По словам эксперта, нужно действовать прагматично, нужно оборонять рубежи, но не любой ценой, беречь боеспособность подразделений и отходить, когда это необходимо, давая время резервам, которые сейчас готовятся, лучше подготовиться и большему научиться, получить оружие и быть готовыми остановить врага.
"Август и начало сентября будут периодом интенсивных боев, а со второй половины сентября интенсивность наступательных действий врага на востоке пойдет на спад", - резюмировал Мусиенко.
Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Ситуация на фронте - последние новости
Ситуация в поселке Нью-Йорк в Донецкой области остается тяжелой. Россияне находят новые проходные участки для наступления, продолжаются уличные бои.
В Генштабе ВСУ заявили, что несмотря на то, что россияне перебросили некоторые свои подразделения с линии фронта в Украине на территорию Курской области, боев на востоке и юге Украины стало больше. Основные бои идут на Покровском направлении.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил участие ВСУ в боях в Курской области и назвал это "решительными действиями".
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