Интенсивность боев на Донбассе спадет: Мусиенко назвал сроки

Враг еще будет иметь тактические успехи на фронте, но о захвате Донецкой области речь не идет.

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Александр Мусиенко спрогнозировал, что будет происходить на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook Мусиенко, deepstatemap, ОК Запад

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что существенного продвижения российской армии на фронте не будет.

Но есть риск, что тактические успехи враг еще может иметь.

"Я не думаю, что речь идет о захвате Донецкой области или выходе на рубежи Константиновка, Покровск, Краматорск, Славянск, крупных городов большой агломерации. Все-таки украинским войскам удается сдерживать противника на этом направлении", - сказал Мусиенко во время чата на Главреде.

По словам эксперта, нужно действовать прагматично, нужно оборонять рубежи, но не любой ценой, беречь боеспособность подразделений и отходить, когда это необходимо, давая время резервам, которые сейчас готовятся, лучше подготовиться и большему научиться, получить оружие и быть готовыми остановить врага.

"Август и начало сентября будут периодом интенсивных боев, а со второй половины сентября интенсивность наступательных действий врага на востоке пойдет на спад", - резюмировал Мусиенко.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация на фронте - последние новости

Ситуация в поселке Нью-Йорк в Донецкой области остается тяжелой. Россияне находят новые проходные участки для наступления, продолжаются уличные бои.

В Генштабе ВСУ заявили, что несмотря на то, что россияне перебросили некоторые свои подразделения с линии фронта в Украине на территорию Курской области, боев на востоке и юге Украины стало больше. Основные бои идут на Покровском направлении.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил участие ВСУ в боях в Курской области и назвал это "решительными действиями".

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