Количество боев стремительно увеличилось: Генштаб рассказал, где горячее всего

В Генштабе сообщили, что большинство боев сейчас происходит на Покровском направлении.

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Ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ВСУ

Несмотря на то, что россияне перебросили некоторые свои подразделения с линии фронта в Украине на территорию Курской области, боев на востоке и юге Украины стало больше. Основные бои идут на Покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем Telegram.

В Генштабе подчеркнули, что по состоянию на вечер 12 августа на фронте состоялось 133 боевых столкновения. А днем ранее, за прошедшие сутки, столкновений было почти в два раза меньше.

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Украинские военные отмечают, что после того, как россияне перевели часть своих войск в Курскую область, те силы, которые остались в Украине, начали активнее атаковать украинские позиции. Больше всего противник штурмовал на Покровском направлении.

"Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины 2 удара тремя ракетами, и 58 авиаударов, сбросив 82 КАБа. Кроме этого, враг применил для ударов 418 дронов-камикадзе и совершил более 3300 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенных пунктах", - говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении было несколько столкновений в районе Волчанска.

На Купянском произошло 12 боевых столкновений, в частности, у Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

Вблизи Лимана оккупанты атаковали всего 24 раза, ВСУ отбили атаки у населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское.

На Покровском направлении было наиболее горячо, там шло 50 боев неподалеку н.п. Калиновое, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланное и Птичье.

На других направлениях ситуация не изменилась по сравнению с другими днями. Фронт остается стабильным, наши защитники продолжают сдерживать врага.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил участие ВСУ в боях в Курской области и назвал это "решительными действиями".

На фоне боев на территории РФ, россияне перебрасывают дополнительные людские резервы из Приднепровья в Курскую область, чтобы предотвратить продвижение украинцев.

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