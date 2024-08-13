Количество боев стремительно увеличилось: Генштаб рассказал, где горячее всего

Несмотря на то, что россияне перебросили некоторые свои подразделения с линии фронта в Украине на территорию Курской области, боев на востоке и юге Украины стало больше. Основные бои идут на Покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем Telegram.
В Генштабе подчеркнули, что по состоянию на вечер 12 августа на фронте состоялось 133 боевых столкновения. А днем ранее, за прошедшие сутки, столкновений было почти в два раза меньше.
Украинские военные отмечают, что после того, как россияне перевели часть своих войск в Курскую область, те силы, которые остались в Украине, начали активнее атаковать украинские позиции. Больше всего противник штурмовал на Покровском направлении.
"Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины 2 удара тремя ракетами, и 58 авиаударов, сбросив 82 КАБа. Кроме этого, враг применил для ударов 418 дронов-камикадзе и совершил более 3300 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенных пунктах", - говорится в сводке Генштаба.
На Харьковском направлении было несколько столкновений в районе Волчанска.
На Купянском произошло 12 боевых столкновений, в частности, у Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.
Вблизи Лимана оккупанты атаковали всего 24 раза, ВСУ отбили атаки у населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское.
На Покровском направлении было наиболее горячо, там шло 50 боев неподалеку н.п. Калиновое, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланное и Птичье.
На других направлениях ситуация не изменилась по сравнению с другими днями. Фронт остается стабильным, наши защитники продолжают сдерживать врага.
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Война в Украине и на территории России - последние новости
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил участие ВСУ в боях в Курской области и назвал это "решительными действиями".
На фоне боев на территории РФ, россияне перебрасывают дополнительные людские резервы из Приднепровья в Курскую область, чтобы предотвратить продвижение украинцев.
Бойцы ВСУ показали первые кадры из захваченной ими Суджи в Курской области.
Читайте другие новости:
- Позволят ли США бить ATACMS по России на фоне успехов под Курском - прогноз
- Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском
- Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред