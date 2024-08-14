Украина создает буферную зону в Курской области: все подробности

Среди прочего, Украина планирует открыть гумкоридоры и пригласить на освобожденные территории международные организации.

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Украина продвигается вглубь России / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Главнокомандующего Александра Сырского, МО РФ, скриншот видео

Украина формирует в Курской области так называемую буферную зону - для защиты украинских приграничных регионов, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По словам главы МВД Игоря Клименко, только летом россияне нанесли более 2 тысяч ударов по территории Сумщины.

Указывается, что в пределах этой зоны будут находиться гражданские россияне. Они, подчеркнула Верещук, находятся под защитой международного гуманитарного права.

Чуть ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание во взятых под контроль селах и городах Курской области военных комендатур.

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Украина обещает открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения и и допустить международные организации для мониторинга ситуации.

Буферная зона в России - зачем

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, Россия с начала лета нанесла более 2 тысяч ударов различными видами вооружения по Сумской области. Украина взамен была вынуждена эвакуировать население 183 сел и городков.

"Создание буферной зоны на территории Курской области - шаг, который призван защитить наши приграничные общины от ежедневных вражеских обстрелов", - подчеркнул Клименко.

Стоит заметить, что еще весной диктатор страны-агрессора России Владимир Путин угрожал превратить украинские приграничные регионы в "санитарную зону".

Бои в Курской области - главное об операции ВСУ в России

С начала операции в Курской области - по состоянию на 14 августа - ВСУ продвинулись на сотни квадратных километров вглубь России. Сегодня днем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил уже о новых успехах.

"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период", - рассказал, в свою очередь, глава государства Владимир Зеленский.

Из-за стремительного продвижения Россия вынуждена была "снять" некоторые подразделения с фронта и перебросить их на Курское направление. Однако конкретных цифр этой кампании СМИ не называют.

Известно, что из-за отсутствия свободных резервов российское командование усиливает Курское направление также срочниками без какого-либо боевого опыта. Кроме того, есть сообщения насильственной переброски отказников из-под Петербурга.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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