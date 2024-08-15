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"Все активно сотрудничают с Китаем": Кочетков объяснил, почему члены ОДКБ игнорируют Путина

Алёна Воронина
15 августа 2024, 05:05
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Россия уже не может рассчитывать хотя бы на чью-то поддержку из ОДКБ.
Александр Кочетков, Владимир Путин
Кочетков объяснил, почему члены ОДКБ игнорируют Путина/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Когда началась операция украинских военных в Курской области, все члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), кроме Беларуси, промолчали и не выразили поддержку стране-агрессору России даже на словах.

Сегодня все члены ОДКБ активно сотрудничают с Китаем и никто не хочет выражать поддержку для РФ. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

По его словам, Россия уже не может рассчитывать хотя бы на чью-то поддержку из ОДКБ.

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"Здесь сработал тот же принцип, что и в ситуации с Арменией. Тогда Россия не смогла урегулировать боевые действия между Азербайджаном и Арменией, в итоге Армения потеряла тот кусок территории, который считала своим, то есть Нагорный Карабах. Тогда все все поняли. Сегодня все члены ОДКБ активно сотрудничают с Китаем. Россия потеряла этот регион", - сказал аналитик.

Он отметил, что по логике на фоне событий на Курщине страны ОДКБ должны были бы хоть как-то высказаться в поддержку Путина, но ни одна из них не хочет этого делать.

"Заговорил только Лукашенко, и это обусловлено наличием союзного государства РФ и Беларуси, а также тем, что поглощение Беларуси Россией значительно больше, чем других стран. Поэтому Лукашенко вынужден что-то говорить об общей судьбе. А остальные не хотят даже выразить сочувствие, не то что помогать делами", - сказал Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Операция в Курской области - последние новости

13 августа сообщалось, что ВСУ освободили 74 населенных пункта в Курской области - Зеленский раскрыл детали операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на отдельных направлениях украинские защитники продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль участок площадью 40 квадратных километров.

В NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине. Украина операцией на Курщине, в частности, может пытаться оттянуть российские войска из Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, а также избежать российского наступления на Сумы.

В Forbes сообщили, что авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске. Благодаря БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук".

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