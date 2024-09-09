У Путина "ушли" от ответа насчет поставки иранских ракет для обстрелов Украины

Москва ни опровергла, ни подтвердила информацию о поставках ракет из Ирана. Хотя западная разведка уже имеет данные о передаче этого оружия.

https://glavred.info/world/u-putina-ushli-ot-otveta-na-vopros-ob-iranskih-raketah-10595573.html Ссылка скопирована

Россия не комментирует поставку иранской "баллистики" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос, получила ли Россия от Ирана баллистические ракеты.

В комментарии своим ручным пропагандистам Песков только заявил, что Москва развивает и продолжит развивать отношения с Ираном "во многих областях", в том числе "чувствительных".

видео дня

При этом Песков "вбросил", что подобная информация о поставках баллистики из Ирана "не всегда соответствует действительности".

"Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Иран - наш важный партнер. Мы развиваем наши торгово-экономические отношения. Развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать", - сказал Песков.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Иран передал России ракеты - подробнее

Ранее газета WSJ писала, что Иран отправил России партию баллистических ракет малой дальности. Европа и США работают над новыми санкциями в ответ на действия Ирана. В следующей партии ракет окажутся ракеты большего радиуса действия, предупреждают эксперты.

Вчера, 8 сентября, член Комиссии нацбезопасности парламента Ирана подтвердил передачу Москве партии ракет. Также Тегеран подтвердил, что помогает своему агрессивному союзнику беспилотниками, что ранее иранские власти неоднократно отрицали.

Аналитики считают, что иранские ракеты типа Ababil или Fateh-360 Россия будет использовать по ближним целям, а "Искандеры" - по дальним.

Главной проблемой при сбития иранской "баллистики" могут стать особенности ее боевой части, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Иранские баллистические ракеты - основные характеристики / Инфографика: Главред

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред