"Казни происходят чаще": в МИД сделали заявление после расстрела россиянами украинских бойцов

Глава ведомства призвал МУС выдать ордера на арест российских палачей, усилить санкционное давление на РФ и способствовать освобождению всех военнопленных.

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В МИД сделали заявление после расстрела россиянами украинских бойцов/ коллаж: Главред, фото: DeepState, МИД Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на информацию о расстреле российскими оккупантами девяти украинских военнопленных в Курской области.

Он заявил, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права, и отметил, что казни становятся более частыми. Соответствующее заявление опубликовало МИД Украины.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Казни становятся все более частыми. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей", - заявил Сибига.

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Он обратился к международному сообществу с призывом принять меры в ответ на такое преступное поведение российских оккупантов.

"Международное сообщество должно принять немедленные меры: выдать ордера МУС на арест российских палачей, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", - отметил глава МИД.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Расстрел россиянами военных ВСУ на Курщине 10 октября - что известно

Напомним, в DeepState рассказали, что россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине. Украинские воины наткнулись на военных РФ, когда выходили на позиции, и вынуждены были отстреливаться. Но из-за ограниченного количества БК им пришлось сдаться. После этого российские захватчики их расстреляли. Среди погибших, в частности, были дронщики.

Позже доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал подробности гибели девяти бойцов на Курском направлении. По его словам, никто не сдавался - россияне прорвали тыл и обошли позиции ВСУ с двух сторон.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Расстрел российскими оккупантами пленных бойцов ВСУ - последние новости

В феврале 2024 года также сообщалось, что оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ. Российские захватчики расстреляли девятерых безоружных украинских воинов после того, как они попали в плен.

В апреле этого года также сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские военные расстреляли трех безоружных пленных украинских военнослужащих в Крынках на Херсонщине. Из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Также после этого в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных и заявили, что по видео сложно идентифицировать погибших военных.

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