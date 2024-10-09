Враг готовится к ударам по Крымскому мосту: Плетенчук указал на важную деталь

Враг обеспокоен возможными ударами со стороны украинских сил по Крымскому мосту.

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Россияне готовятся к атаке на Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/Taclbery

Российские оккупанты продолжают укреплять оборону Крымского моста, пытаясь защитить его от возможных атак со стороны Украины. Об этом рассказал представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Громадського радио.

Плетенчук отмечает, что сейчас россияне охраняют Крымский мост всеми имеющимися средствами, в частности, системами ПВО, которые плотно расположены друг возле друга, а также враг начал использовать авиацию, чтобы защитить мост еще с воды.

"Охранять мост авиацией значительно дороже и сложнее, но они это делают", - добавляет эксперт. видео дня

Дмитрий Плетенчук объясняет, что для россиян Крымский мост - основная артерия соединения с РФ, если смотреть на это с технической точки зрения. В то же время есть еще и идеологическая часть, которая не менее важна для россиян в войне.

"На таких объектах держится режим Путина. Поэтому они его плотно охраняют, этот факт нужно признать", - подчеркивает спикер.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Напомним, 8 октября Украина отмечала вторую годовщину подрыва Крымского моста. Алексей Голобуцкий акцентировал, что и через два года после разрушения сооружения, россияне полностью не справились с его последствиями.

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич сообщал, что Керченский мост должен быть демонтирован, ведь это единственный способ восстановить свободное судоходство в регионе. Он отмечал, что украинская сторона надеется, что трибунал в Гааге услышит Украину.

Капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко заявлял, что Кремль очень боится разрушения Керченского моста и его страхи могут стать реальностью.

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