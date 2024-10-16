Жуткая тайна СССР: секретные ядерные взрывы на территории Украины

На территории Украины во времена Советского Союза произошло два ядерных взрыва, которые привели к смерти многих мирных людей.

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СССР скрывали ядерные испытания на территории Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Мало кто знает, что взрыв на Чернобыльской АЭС является не единственной ядерной катастрофой, которая произошла на территории Украины. В двух областях во времена СССР произошло два ядерных взрыва, которые тогдашняя власть держала в строгой тайне. Люди, которые жили в опасной зоне, не знали, что они находятся под воздействием высокого уровня радиации. О страшных последствиях секретных ядерных экспериментов рассказывает YouTube-канал "Истории на ночь".

Ядерные испытания

Все знают о том, ядерное оружие ранее использовалось в военных целях. Однако оказывается, что еще в середине 20-го года США пытались подстроить его для мирных целей. Проект был запущен в 1957 году. Тогда американцы хотели построить Панамский канал, используя атомные бомбы. США провели 27 экспериментальных взрывов, после чего решили закрыть проект, отказавшись от строительства канала таким образом.

В августе 1963 года США, Великобритания и СССР заключили Московский договор, который запрещал ядерные испытания в атмосфере, в космосе и под водой. Однако уже через 2 года Советский Союз начал программу подземных ядерных взрывов в интересах народного хозяйства.

Атомными бомбами строили каналы, создавали водоемы и расширяли нефтяные или газовые скважины. Программу закрыли в 1988 году. Было проведено 124 взрыва, 2 из которых на территории Украины.

Ядерные взрывы на территории Украины

Операция "Факел" на Харьковщине

Первая ядерная катастрофа произошла на территории Украины 9 июля 1972 года вблизи села Крестище на Харьковщине. Вблизи села в 1968 году обнаружили большое газоконденсантное месторождение, запасы которого оценивались в 700 миллиардов кубометров природного газа. К концу 1971 года на его территории действовало уже 17 скважин. Однако в июле при бурении новой скважины произошел выброс газоконденсата, давление которого было аномальным и достигало около 400 атмосфер. Утечка произошла из-за неудовлетворительного цементирования на глубине 20 метров. Большинство скважин продолжало работать в условиях аномального внутрипластового давления.

Газ рассеивался на большие расстояния. Местных жителей просили не включать свет и не разжигать печи, чтобы не вызвать взрыв искрой. Впоследствии инженеры решили поджечь газ и на несколько десятков метров в воздух поднялся огромный столб огня, который назвали "Факелом". Местные жители ночью не видели темноты, а зеленая трава росла даже зимой в радиусе 300 метров из-за высокой температуры.

Пожар продолжался целый год, после чего московские инженеры решили взорвать ядерную бомбу, чтобы потушить пламя. Соответствующее постановление подписал сам Леонид Брежнев. Всем участникам эксперимента давали подписку о неразглашении на 15 лет. Подготовка к взрыву продолжалась 4 месяца в условиях строгой секретности.

Сбоку аварийной колонны пробурили наклонную скважину длиной 2400 метров и поместили ядерное взрывное устройство. Прилегающую территорию разделили на 3 зоны: 3, 5 и 8 км. Радиус 400 метров от места взрыва огородили как особую зону и засыпали слоем речного песка. На границе каждой зоны разместили подопытных животных - кур, коз и ульи с пчелами.

Смотрите видео о ядерном взрыве на Харьковщине:

Перед экспериментом жителей ближайших сел вывезли за пределы 8-километровой зоны. Взрыв произошел 9 июля 1972 года в 10:00. Веже через 20 секунд из аварийной скважины на высоту 1 километра вырвался мощный газовый фонтан, смешанный с породой, образовалось облако в виде гриба.

Власти скрыли все от людей, не рассказав об опасности и радиации. Местные жители вернулись в свои дома уже через 30 минут после взрыва. Во многих домах были выбиты стекла и разрушены стены. Подопытные животные в спецзонах умерли. Но при этом ядерный эксперимент не имел успеха и не смог заглушить "Факел". Московские инженеры не знали что делать дальше и вернулись на территорию РФ.

Тогда уже украинские инженеры приступили к работе и делали все то, что планировали ранее. Ликвидация продолжалась еще год. Вокруг скважины разрыли яму и добрались до поврежденной трубы. Тогда, использовав специальное устройство, удалось развести газовые потоки в стороны и залить трубу бетоном. Таким образом удалось потушить пламя. Однако люди только потом почувствовали все последствия применения ядерного оружия. Через несколько лет местные жители массово начали болеть онкологией и умирали. Они пытались заставить власти признать их пострадавшими, однако обращения оставались проигнорированными.

Смотрите видео о ядерных взрывах на территории Украины:

Объект "Кливаж" в Донецкой области

Второй ядерный взрыв произошел 16 сентября 1979 года в Донецкой области. На шахте "Юнком", которая размещена в нескольких километрах от Енакиево, фиксировалась большая частота внезапных выбросов угля, породы и газа. Власти СССР захотели снизить напряжение в горном массиве, использовав атомную бомбу.

Ядерный заряд мощностью 300 тонн тротила разместили на глубине в шахте. Уже через несколько секунд жители города почувствовали сильные подземные толчки, а по стенам пошли трещины. На территории радиусом 5-6 метров образовалась полость.

Местные власти скрывали все подробности относительно этого взрыва и даже продолжили работу шахты несмотря на то, что там был высокий уровень радиации. Горняки спустились в шахту уже на следующее утро после взрыва. После этого шахта проработала еще 23 года, однако уже известно, что в живых не осталось никого из тех, кто работал там в 1979 году.

Сейчас шахта находится на оккупированной территории. Она функционировала в режиме откачки воды, но в 2018 году оккупационные власти решили затопить шахту. Это может привести к масштабной экологической катастрофе, поскольку там до сих пор есть радиоактивные вещества. В случае утечки воды из шахты зараженная радиацией вода может загрязнить бассейны рек Северский Донец, Кальмиус, а также Азовское море.

YouTube-канал "Истории на ночь" - что известно Украинский YouTube-канал "Истории на ночь" насчитывает более 80 тысяч подписчиков. Авторы канала публикуют видео, где рассказывают о таинственных, криминальных и мистических историях, которые произошли на территории Украины или мира.

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