"США хотят оставить Украину в полуразрушенном состоянии": Загородний удивил заявлением

Эксперт убежден, что США не хотят, чтобы Путин потерял свое президентское кресло.

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США не хотят победы Украины в войне / Коллаж: Главред, фото: Главред, ОП

США не хотят, чтобы Украина победила РФ военным путем. Они хотят оставить Украину в полуразрушенном состоянии. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

При этом, по мнению эксперта, США хотят, чтобы российский диктатор Владимир Путин остался в своем президентском кресле. Он добавил, что причиной таких действий является желание США перетянуть РФ на свою сторону во время войны с Китаем.

"США хотят, чтобы Россия не выиграла, но и Украина не проиграла войну. Они хотят оставить Украину в полуразрушенном состоянии, Путина сохранить на месте, а нам будут продолжать компостировать мозг. Главное, чего не хотят США, – это дестабилизации России. Политика США последних ста лет в отношении Москвы состоит в том, что Россия должна быть стабильна", - сказал Загородний. видео дня

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Помощь Украине от США - последние новости

Ранее Байден объявил о новой помощи США на $425 миллионов. Пакет будет включать ракеты-перехватчики к противовоздушным системам, боеприпасы типа "воздух-земля", артснаряды и др.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Байден может разрешить Киеву бить вглубь РФ после выборов. Если бы США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности, это стало бы важнейшим сигналом.

Как сообщалось ранее, Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны. Соединенные Штаты окажут поддержку Украине на каждом этапе ее пути, сказал Джо Байден.

Что известно о плане победы Украины / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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