Украинские беспилотники атаковали порт в Каспийске: что могли поразить ВСУ

Под удар попал местный порт, где находятся важные цели РФ.

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Местные жители заметили над городом украинские беспилотники / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Дроны атаковали Каспийск в Дегестане

В ЦПД подтвердили попадание по местному порту

Вероятно, под удар попал катер Каспийской флотилии ВМФ РФ

6 ноября в Каспийске, который находится в стране-агрессоре России, прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Сначала в СМИ появилась информация об ударе по городу украинских дронов.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил в Telegram, что в Каспийске был атакован порт, где базируются корабли ВМФ РФ.

видео дня

Кроме этого, по данным из открытых источников, в порту Каспийска также базируются части береговых войск РФ, в том числе - морской пехоты. Численность их гарнизона составляет около полутора тысяч человек.

Хотя официальные представители власти РФ еще с самого утра утверждали, что российской ПВО якобы удалось сбить все беспилотники, в Сети появились кадры, которые это опровергают, прилет по городу таки был.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий атаки беспилотников в порту Каспийска:

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что до конца не понятно, куда именно удалось попасть дронами, однако среди россиян уже началась паника. Местные жители начали жаловаться на ПВО, которая не способна ничего сбить.

Однако в Сети уже говорят, что в результате атаки, вероятно, был поврежден ракетный катер Каспийской флотилии ВМФ РФ, который был вооружен 4 противокорабельными ракетами "Термит".

В то же время источники "Суспільного" в Главном управлении разведки подтвердили, что это дроны-камикадзе ГУР впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море.

Что интересно - расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров, а пострадали по меньшей мере два объекта в Каспийске. Речь идет о, вероятно, ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

В разведке также отметили, что флотилия РФ, которую атаковали, наносила ракетные удары по Украине, а базирующийся там 177-й полк морской пехоты принимал участие в боях в Херсонской и Запорожской областях. В результате операций также приостановлена ​​работа аэропорта в Махачкале.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПИ. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Атаки беспилотников по России - последние новости

Напомним, Главред писал, что беспилотники нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ в ночь на 28 октября. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" – один из ключевых заводов региона, на котором производят ракетное топливо.

В начале ноября также в стране-агрессорке России сообщили о массированной атаке дронов на ряд областей. Как выяснилось потом – один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

Кроме этого 3 ноября в России также заявили о якобы уничтожении 19 украинских беспилотников, атаковавших территорию страны. По сообщению Минобороны РФ, 16 из них атаковали Ростовскую область.

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