Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров: в Дегестане прогремели взрывы

Анна Косик
6 ноября 2024, 08:56
1016
В местном аэропорту задержали рейсы из-за атаки неизвестных беспилотников и якобы работы ПВО.
БПЛА, взрыв
Украинские дроны зафиксировали над портом Каспийска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншоты

Что сообщил Андрющенко:

  • Беспилотники атаковали российский Каспийск
  • Местные паблики заметили над городом украинские дроны
  • Уже известно о прилете по городу

Утром, 6 октября, в Каспийске, что в Дегестане РФ, прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что на территорию страны-агрессора Россию залетели украинские дроны на расстояние около тысячи километров.

видео дня

По его словам, российская ПВО традиционно проявила себя не в лучшем свете. По первым официальным сообщениям от губернатора россиянам якобы удалось сбить все БПЛА, однако в местных пабликах это отрицают.

Местные СМИ также уже успели запаниковать и даже разоблачили несколько интересных деталей атаки на Каспийск. По их информации, дрон, вероятно, типа А-22 "Летучая лиса" залетел в район порта, а в местном аэропорту задержали из-за атаки несколько рейсов.
Впоследствии Андрющенко опубликовал видео с доказательством того, что местные власти пытаются скрыть реальные последствия атаки дронов - в городе зафиксирован как минимум один прилет.

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Атаки украинских дронов по России - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 27 октября в Тамбовской области произошел пожар, из-за атаки беспилотников. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что после полуночи по местному времени в Мичуринском муниципальном округе произошел "прилет" дронов.

Накануне в стране-агрессоре России сообщили о массированной атаке на ряд областей. В частности, один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае. Всего тогда в воздушном пространстве РФ якобы сбили около 83 беспилотники, в том числе более 50 якобы удалось ликвидировать на территории Курской и Брянской областей.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что на сайте государственных закупок РФ нашли следы того, что в России уже не рассчитывают, что Украина обойдется атаками на приграничные регионы РФ. Враг готовится к дроновым ударам даже по объектам на Дальнем Востоке, Урале и Сибири.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России БПЛА ВСУ война России и Украины атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США

Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США

09:46Мир
Тысячи россиян уничтожены: Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области

Тысячи россиян уничтожены: Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области

09:40Украина
Трамп позвонит Путину, а в 2025 году начнутся переговоры о мире - CNBC

Трамп позвонит Путину, а в 2025 году начнутся переговоры о мире - CNBC

09:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

Последние новости

09:46

Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США

09:40

Тысячи россиян уничтожены: Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области

09:33

Трамп позвонит Путину, а в 2025 году начнутся переговоры о мире - CNBC

09:02

Илона Гвоздева поправилась на 13 кг - сколько она теперь весит

08:59

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:56

Украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров: в Дегестане прогремели взрывы

08:50

Трамп во второй раз становится президентом США – СМИВидео

08:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

08:19

"Другая женщина": как сейчас выглядит Слава Каминская

Реклама
08:17

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

08:01

Республиканцы по первым результатам получают большинство в Конгрессе США - BBC

07:55

ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра - ISW

07:05

Где на картинке призрак: загадку за 6 секунд разгадают только самые сообразительные

06:57

Вероятность победы 89%: в NYT дали прогноз, кто победит на выборах в США

06:30

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

05:58

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

05:36

Голосование на выборах в США идет к концу: стали известны первые результаты

05:34

Как избавиться от соседских кошек: лучшие гуманные способы

05:00

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

04:59

Назван победитель выборов президента США в "пророческом регионе"

Реклама
04:32

Как правильно есть с помощью ножа и вилки - американский и европейский способы

04:05

Армия РФ собирает силы и готовится активнее штурмовать около 2 городов - ОТГ "Луганск"

03:30

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

03:00

Неправильное время и геолокация: почему во время тревоги появляются проблемы с телефоном

02:56

Трамп забирает пальму первенства себе: первые результаты выборов президента США

02:29

Не все так просто, как кажется: интересная головоломка для внимательных

02:00

Черная полоса неудач для британской королевской семьи: королева Камилла заболела

01:49

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

01:30

Война между Китаем и США: появился неожиданный сценарий конфликтаВидео

01:27

РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

00:59

Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

00:18

В Капитолий пытались зайти с огнем в руках: полиция США бьет тревогу

00:16

"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

05 ноября, вторник
23:41

Трамп проведет ночь выборов в США с одиозной личностью: о ком идет речь

23:30

Шахедов может быть еще больше. Почему РФ не способна продавить украинскую ПВО

23:10

11-летняя дочь Камалии после тяжелой травмы вернулась к опасному хоббиВидео

23:10

Заграждения Кремля оказались "мулькой": ситуация с Крымским мостом изменилась

23:03

"Есть угроза окружения, ситуация сверхсложная": будут ли ВСУ выходить из КураховоВидео

23:00

Бывший муж Ани Лорак увез 13-летнюю дочь за границу - причина

22:50

Зеленский не подпишет закон о дровах: в ОП рассказали детали - BBC

Реклама
22:23

Трампу советуют заявить о победе на выборах преждевременно - The Guardian

22:19

Это уже далеко не Байден: эксперт объяснил, как будет отличаться политика Харрис

22:01

Любовь и незабываемые эмоции: на телеканале Бигуди состоялась долгожданная премьера турецкого сериала "Зрада"

21:55

Путиниста Филиппа Киркорова жестко наказали в суде - что он вытворил

21:45

Французы держат этот метод в секрете: зачем засыпать порошок в унитаз

21:43

Вкуснее, чем из магазина: как приготовить идеальный плавленый сыр дома

21:34

Трамп прямо рассказал, что будет, если он проиграет

20:57

Оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ на Донетчине: в ОГП сделали заявление

20:57

У Путина "СВО идет не по плану": проблемы у оккупантов проанализировал эксперт

20:52

Ни одна слезинка не прольется: как быстро и просто нарезать лукВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять