Украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров: в Дегестане прогремели взрывы

В местном аэропорту задержали рейсы из-за атаки неизвестных беспилотников и якобы работы ПВО.

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Украинские дроны зафиксировали над портом Каспийска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншоты

Что сообщил Андрющенко:

Беспилотники атаковали российский Каспийск

Местные паблики заметили над городом украинские дроны

Уже известно о прилете по городу

Утром, 6 октября, в Каспийске, что в Дегестане РФ, прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что на территорию страны-агрессора Россию залетели украинские дроны на расстояние около тысячи километров.

видео дня

По его словам, российская ПВО традиционно проявила себя не в лучшем свете. По первым официальным сообщениям от губернатора россиянам якобы удалось сбить все БПЛА, однако в местных пабликах это отрицают.

Местные СМИ также уже успели запаниковать и даже разоблачили несколько интересных деталей атаки на Каспийск. По их информации, дрон, вероятно, типа А-22 "Летучая лиса" залетел в район порта, а в местном аэропорту задержали из-за атаки несколько рейсов.

Впоследствии Андрющенко опубликовал видео с доказательством того, что местные власти пытаются скрыть реальные последствия атаки дронов - в городе зафиксирован как минимум один прилет.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Атаки украинских дронов по России - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 27 октября в Тамбовской области произошел пожар, из-за атаки беспилотников. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что после полуночи по местному времени в Мичуринском муниципальном округе произошел "прилет" дронов.

Накануне в стране-агрессоре России сообщили о массированной атаке на ряд областей. В частности, один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае. Всего тогда в воздушном пространстве РФ якобы сбили около 83 беспилотники, в том числе более 50 якобы удалось ликвидировать на территории Курской и Брянской областей.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что на сайте государственных закупок РФ нашли следы того, что в России уже не рассчитывают, что Украина обойдется атаками на приграничные регионы РФ. Враг готовится к дроновым ударам даже по объектам на Дальнем Востоке, Урале и Сибири.

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