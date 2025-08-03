"Продолжается работа над списками": Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными

Глава Украины подчеркнул, что стороны договорились об обмене в формате 1200 на 1200 человек.

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Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными / Коллаж: Главред, фото УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

В воскресенье, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент есть договоренность о новом обмене военнопленными. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком.

По его словам, Украина и Россия договорились об обмене в формате 1200 на 1200 человек.

"Среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии", - говорится в сообщении Зеленского. видео дня

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О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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