Новогодние салаты с 'золотыми' яйцами: зимой резко вырастет цена на важный продукт

Весной ситуация не будет столь критической, однако зимой цены на яйца могут продолжить рост из-за сезонных расходов.

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В Украине вырастут цены на важный продукт / коллаж Главред, фото УНИАН

Ключевое из заявления Гопка:

Расходы на содержание кур увеличились

Зимой цены на яйца могут продолжить рост

Осенью в Украине резко выросли цены на яйца, что вызвано несколькими ключевыми факторами.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопка, одной из главных причин является рост себестоимости. Свое мнение он высказал в комментарии "Факты ICTV".

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Повышение цен на фуражную пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот привело к удорожанию кормов, а соответственно - и к увеличению расходов на содержание кур.

Также выросли тарифы на электроэнергию, которая будет активно использоваться в холодное время года, что дополнительно влияет на себестоимость продукции.

"Есть сезонный фактор, в частности уменьшается предложение от домохозяйств, которое является стабильно высоким с мая по сентябрь", - отметил Гопка.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Гопко отметил, что зимой цены на яйца могут продолжить рост из-за расходов на обогрев и освещение. Однако весной ситуация должна стабилизироваться, поскольку предложение продукции увеличится.

Сколько стоит десяток яиц в Украине:

В АТБ самый дешевый десяток яиц стоит 74,50 грн.

В Сильпо цены начинаются от 68,99 грн за десяток.

В Auchan этот продукт можно приобрести за 64 грн за десяток.

Изменения в ценах продуктов в Украине - что известно

Ранее Главред объяснял, как изменились цены на продукты за неделю. К примеру, во фруктово-ягодном сегменте наблюдается стремительный рост.

Кроме этого, отмечалось, что в Украине внезапно взлетят цены на сигареты. Дело в том, что в планах увеличить акцизную ставку, чтобы приблизить цены к европейским.

В Украине также резко выросла цена на популярный овощ. Основной причиной подорожания стало уменьшение предложения импортных продуктов.

Еще больше экономических новостей:

Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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