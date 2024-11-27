Обвал до 120 за доллар: рубль летит в пропасть, а в РФ пугают 'дедолларизацией'

Эксперты прогнозируют, что курс рубля может упасть до 115-120 рублей за доллар до конца 2024 года.

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До конца года рубль может достичь 115-120 за доллар / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Главное:

По состоянию на 27 ноября 2024 года курс доллара вырос до 113 рублей, евро - до 119 рублей

С начала августа рубль обесценился более чем на 24% с начала августа видео дня

К концу года курс доллара может достичь 115-120 рублей

Курс доллара в России на международном рынке поднялся до 113 рублей, а евро - до 119 рублей. Последний раз российский рубль так обвалился в марте 2022 года. Об этом свидетельствуют данные ресурса Investing.

Ключевым фактором обвала российской валюты является новый пакет санкций США, направленный на ослабление российской экономики. Санкции ввели против "Газпромбанка" - одного из основных источников поступления валюты в РФ. Акции "Газпрома" упали почти до $1 на фоне обесценивания рубля - это исторический минимум.

По данным Reuters, рубль потерял более 24% стоимости с августа 2024 года и, по оценкам экспертов, его падение может продолжиться. Ожидается, что к концу года курс доллара может достичь 115-120 рублей.

С начала года фондовый рынок РФ понес потери более чем на 20%. Инвесторы переводят капитал из рисковых акций на депозиты, предлагающие более высокие процентные ставки, чем рекордная базовая ставка Центробанка РФ - 21%.

Специалисты отмечают, что для стабилизации ситуации правительство РФ и Центробанк должны принять ряд мер, среди которых:

Обязать экспортеров увеличить объемы продажи валюты на внутреннем рынке.

Сократить государственные расходы, чтобы уменьшить давление на экономику.

Экономические ограничения, наложенные Западом, значительно усложнили международные операции для российских компаний, особенно в нефтяном и газовом секторах. Это привело к дефициту валюты внутри страны, несмотря на ослабление рубля, стабильные цены на нефть временно поддерживают прибыльность российских экспортеров.

Политические заявления РФ о "дедолларизации"

Российские политики неоднократно заявляли о намерении уменьшить зависимость от доллара. Министр иностранных дел Сергей Лавров обвиняет США в использовании доллара как инструмента политического давления. С начала года он активно продвигает тезис о "дедолларизации", а также, что страны "бегут и пытаются сократить зависимость от доллара".

В своих последних заявлениях Лавров назвал доллар "оружием подавления и наказания геополитических конкурентов да и просто непослушных", поэтому ему якобы "подписан приговор".

Курс доллара к гривне - прогнозы

Как сообщал Главред, в декабре 2024 года курс доллара в Украине будет постепенно расти. К концу года стоимость доллара может достичь 41,6-41,8 грн, что меньше прогнозируемых 42,1 грн. За год рост курса может составить около 10%.

Также на этой неделе курс доллара в украинских обменниках будет колебаться между 41,2 и 41,75 грн, а в банках - 41-41,8 грн.

Кроме этого, цена доллара в Украине будет оставаться стабильной в краткосрочной перспективе. Однако из-за большого спроса на валюту Нацбанк может быть вынужден снизить курс гривны. В декабре ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 41,4-42,1 грн, а евро - 43,4-45,3 грн.

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