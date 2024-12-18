Что лучше всего помогает от похмелья: полезные советы, как пьянеть медленнее

О чем речь:
- Почему надо есть перед употреблением алкоголя
- Какие есть советы для облегчения похмелья
Новогодние праздники уже вот-вот наступят, а, как известно, именно в это время люди употребляют больше алкоголя, чем обычно. Однако, к счастью, один простой трюк может помочь вам избежать слишком быстрого опьянения и даже уменьшить тяжесть похмелья.
Деталями поделилась в TikTok врач Каран Раджан, пишет Главред.
По ее словам, чтобы замедлить влияние алкоголя, надо есть перед тем, как выпить. К примеру, тот же сыр может быть идеальной закуской перед употреблением.
"Если вы собираетесь провести ночь в городе и выпить алкоголя, съев сыр перед употреблением алкоголя, вы можете уменьшить риск похмелья. Это потому, что сыр содержит много белкового жира и сложные углеводы, которые могут покрыть желудок", - писали в сети.
@dr.karanr
Как уменьшить или избежать похмелья?♬ оригинальный звук - Dr Karan Raj
Однако, несмотря на все советы и трюки, по словам врача Раджан, полностью защититься от последствий употребления алкоголя невозможно.
"Вы не можете выровнять желудок или создать физический барьер перед употреблением алкоголя, чтобы меньше пьянеть, поскольку большая часть алкоголя всасывается в вашем тонком кишечнике, но вы можете замедлить пищеварение в целом. И время прохождения желудочно-кишечного тракта за счет потребления пищи с высоким содержанием жиров, белков и клетчатки, а также замедления скорости всасывания алкоголя", - сказала эксперт.
Кроме этого, намного облегчит похмелье на утро то, что вы хорошо поедите перед употреблением алкоголя.
"По сути, потребление калорий вместе с алкоголем или перед ним замедляет опорожнение желудка и пищеварение в целом. Если вы не поедите - вы будете пьянеть гораздо быстрее", - резюмировала эксперт.
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Что должен учитывать читатель?
Этот материал содержит только информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.
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