Что лучше всего помогает от похмелья: полезные советы, как пьянеть медленнее

Если вы собираетесь провести ночь в городе и выпить алкоголя, съев сыр перед употреблением спиртного, вы можете уменьшить риск похмелья.

https://glavred.info/life/chto-luchshe-vsego-pomogaet-ot-pohmelya-poleznye-sovety-kak-pyanet-medlennee-10623398.html Ссылка скопирована

Как облегчить похмелье / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем речь:

Почему надо есть перед употреблением алкоголя

Какие есть советы для облегчения похмелья

Новогодние праздники уже вот-вот наступят, а, как известно, именно в это время люди употребляют больше алкоголя, чем обычно. Однако, к счастью, один простой трюк может помочь вам избежать слишком быстрого опьянения и даже уменьшить тяжесть похмелья.

Деталями поделилась в TikTok врач Каран Раджан, пишет Главред.

видео дня

По ее словам, чтобы замедлить влияние алкоголя, надо есть перед тем, как выпить. К примеру, тот же сыр может быть идеальной закуской перед употреблением.

"Если вы собираетесь провести ночь в городе и выпить алкоголя, съев сыр перед употреблением алкоголя, вы можете уменьшить риск похмелья. Это потому, что сыр содержит много белкового жира и сложные углеводы, которые могут покрыть желудок", - писали в сети.

Однако, несмотря на все советы и трюки, по словам врача Раджан, полностью защититься от последствий употребления алкоголя невозможно.

"Вы не можете выровнять желудок или создать физический барьер перед употреблением алкоголя, чтобы меньше пьянеть, поскольку большая часть алкоголя всасывается в вашем тонком кишечнике, но вы можете замедлить пищеварение в целом. И время прохождения желудочно-кишечного тракта за счет потребления пищи с высоким содержанием жиров, белков и клетчатки, а также замедления скорости всасывания алкоголя", - сказала эксперт.

Водка / Инфографика Главред

Кроме этого, намного облегчит похмелье на утро то, что вы хорошо поедите перед употреблением алкоголя.

"По сути, потребление калорий вместе с алкоголем или перед ним замедляет опорожнение желудка и пищеварение в целом. Если вы не поедите - вы будете пьянеть гораздо быстрее", - резюмировала эксперт.

Для ценителей алкогольных напитков также ранее рассказывалось, какое самое дорогое и ценное вино в мире. Уникальность вина подтверждается его сложным и богатым вкусом с нотками черной вишни, специй и земли, которые раскрываются в каждом глотке.

Другие интересные новости:

Что должен учитывать читатель? Этот материал содержит только информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред