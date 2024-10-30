Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный метод

Военная техника засыпания позволяет заснуть всего за две минуты после закрытия глаз с помощью простых приемов расслабления.

https://glavred.info/lifehack/kak-zasnut-za-2-minuty-effektivnyy-i-prostoy-voennyy-metod-10609667.html Ссылка скопирована

Как заснуть за 2 минуты - военный метод для быстрого засыпания / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Как заснуть за 2 минуты с помощью военной техники

Как избавиться от мыслей в голове перед сном

Засыпать быстро и легко даже в стрессовых условиях - возможно, если использовать военную проверенную методику. Фитнес-эксперт Джастин Агустин в своем видео на YouTube поделился секретом о том, как быстро заснуть и избавиться от мыслей перед сном.

Как отмечает эксперт, эта техника позволяет "заснуть ровно через две минуты после закрытия глаз", и для этого не нужны никакие снотворные препараты.

Как заснуть за 2 минуты военная техника - как заснуть, если не спится ночью

По мнению Джастина, методика основана на полном расслаблении тела и ума:

Расслабление мышц лица. Начните с самых маленьких мышц.

"Перестаньте хмуриться, расслабьте брови, глаза, щеки, челюсть", - объясняет он. Это важно, поскольку мы бессознательно напрягаем эти части тела.

Смотрите видео о том, как моментально заснуть за минуты:

Расслабление плеч и рук

"Опустите плечи, разведите руки в стороны, расслабьте пальцы", - рекомендует Джастин. Представьте, как тепло растекается от головы до кончиков пальцев.

Расслабление торса и ног.

Делая глубокий вдох и медленный выдох, расслабьте грудную клетку, живот, бедра, колени, голени и ступни.

Отключение от ежедневных мыслей

Расслабив тело, важно очистить ум от стресса. Как работать Джастин, представьте себя в спокойном месте. Вот 2 примера:

"Первый: вы лежите в каноэ на спокойном озере, и над вами нет ничего, кроме чистого голубого неба. Второй: вы лежите в черном бархатном гамаке в кромешной темноте комнаты. Если вы начнете думать о реальных сценариях, которые вы сейчас переживаете, повторяйте эти слова в течение 10 секунд: "Не думай, не думай, не думай", - предлагает эксперт.

Это позволяет освободить мозг от навязчивых мыслей и сосредоточиться на спокойствии.

Как быстро заснуть военный способ - как легко и просто заснуть

Джастин Агустин советует практиковать этот метод каждый вечер в течение шести недель для наилучшего результата.

"96% людей, которые практикуют эту технику, способны заснуть через две минуты после того, как закрывают глаза", - уверяет эксперт.

Регулярная практика поможет вернуть этот метод в привычку, которая способствовать сильному и спокойному сну.

Что известно о YouTube-канале "Justin Agustin" YouTube-канал Justin Agustin посвящен фитнесу, здоровью и методам достижения физического и психологического комфорта. Джастин Агустин, известный фитнес-эксперт и тренер, делится знаниями о тренировках, техниках расслабления и методиках снятия стресса. Аудитория канала - более 350 тысяч.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред