Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный метод

Вы узнаете:
- Как заснуть за 2 минуты с помощью военной техники
- Как избавиться от мыслей в голове перед сном
Засыпать быстро и легко даже в стрессовых условиях - возможно, если использовать военную проверенную методику. Фитнес-эксперт Джастин Агустин в своем видео на YouTube поделился секретом о том, как быстро заснуть и избавиться от мыслей перед сном.
Как отмечает эксперт, эта техника позволяет "заснуть ровно через две минуты после закрытия глаз", и для этого не нужны никакие снотворные препараты.
Как заснуть за 2 минуты военная техника - как заснуть, если не спится ночью
По мнению Джастина, методика основана на полном расслаблении тела и ума:
- Расслабление мышц лица. Начните с самых маленьких мышц.
"Перестаньте хмуриться, расслабьте брови, глаза, щеки, челюсть", - объясняет он. Это важно, поскольку мы бессознательно напрягаем эти части тела.
Смотрите видео о том, как моментально заснуть за минуты:
- Расслабление плеч и рук
"Опустите плечи, разведите руки в стороны, расслабьте пальцы", - рекомендует Джастин. Представьте, как тепло растекается от головы до кончиков пальцев.
- Расслабление торса и ног.
Делая глубокий вдох и медленный выдох, расслабьте грудную клетку, живот, бедра, колени, голени и ступни.
- Отключение от ежедневных мыслей
Расслабив тело, важно очистить ум от стресса. Как работать Джастин, представьте себя в спокойном месте. Вот 2 примера:
"Первый: вы лежите в каноэ на спокойном озере, и над вами нет ничего, кроме чистого голубого неба. Второй: вы лежите в черном бархатном гамаке в кромешной темноте комнаты. Если вы начнете думать о реальных сценариях, которые вы сейчас переживаете, повторяйте эти слова в течение 10 секунд: "Не думай, не думай, не думай", - предлагает эксперт.
Это позволяет освободить мозг от навязчивых мыслей и сосредоточиться на спокойствии.
Как быстро заснуть военный способ - как легко и просто заснуть
Джастин Агустин советует практиковать этот метод каждый вечер в течение шести недель для наилучшего результата.
"96% людей, которые практикуют эту технику, способны заснуть через две минуты после того, как закрывают глаза", - уверяет эксперт.
Регулярная практика поможет вернуть этот метод в привычку, которая способствовать сильному и спокойному сну.
Что известно о YouTube-канале "Justin Agustin"
YouTube-канал Justin Agustin посвящен фитнесу, здоровью и методам достижения физического и психологического комфорта. Джастин Агустин, известный фитнес-эксперт и тренер, делится знаниями о тренировках, техниках расслабления и методиках снятия стресса. Аудитория канала - более 350 тысяч.
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