Мыши будут убегать сами: 3 растения, которые стоит посадить возле дома

Вы узнаете:
- Почему в саду могут завестись мыши
- Какие запахи могут их отпугнуть
Крысы и мыши - назойливые существа, от которых бывает трудно избавиться, если они поселились на участке. Кроме того, их трудно заметить в саду, поскольку они умеют ловко прятаться.
Главред решил разобраться, как избавиться от садовых вредителей.
Как понять, что в саду завелись мыши
Как пишет The Sun, хотя мыши быстро передвигаются, все же есть способ их обнаружить. Вот на что нужно обратить внимание:
- Помет. Это самый очевидный признак того, что мыши есть в вашем саду. Темный помет имеет длину около 1 см и часто находится возле источников пищи, вдоль стен или в защищенных местах, таких как сарай.
- Запах. Вредители могут оставлять после себя запах, который задерживается в саду. Многие эксперты отмечают, что крысы имеют "аммиачный запах", сильный и резкий, несколько похожий на запах мочи и пота.
- Поврежденные растения. Мыши не привередливы в еде, и они возьмут все, что смогут достать, в том числе и ваши растения. Если вы заметили повреждения посевов или частично съеденные растения, это может быть признаком того, что они сделали ваш сад своим домом.
- Вырытые норы. Садовые вредители часто роют норы для гнездования и обычно находятся в мягкой почве под садовыми постройками или возле компостных куч. Обычно это небольшие ямки с ровными краями, к которым ведут хорошо протоптанные тропинки.
Как отпугнуть мышей от сада
Крыс и мышей обычно привлекают сады, потому что там есть много еды. Убедитесь, что вы убрали опавшие фрукты, семена или объедки, чтобы у них не было причин приходить.
Осмотрите свой сад на предмет наличия дыр или щелей, которые могут быть местом проникновения крыс. Используйте проволочную сетку или стальную вату, чтобы закрыть отверстия в заборах, сараях и даже стенах.
Кроме того, определенные запахи могут отпугивать крыс, поэтому разбрызгивайте вокруг растений такие вещества, как масло мяты или раздавленный чеснок, чтобы удержать их подальше. Также можно посадить травы с сильным запахом, такие как лаванда, мята или розмарин, чтобы отпугнуть их.
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The Sun
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