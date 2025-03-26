Мыши будут убегать сами: 3 растения, которые стоит посадить возле дома

Некоторые запахи могут отпугивать вредителей и они не вернутся в ваш сад.

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Как избавиться от садовых вредителей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему в саду могут завестись мыши

Какие запахи могут их отпугнуть

Крысы и мыши - назойливые существа, от которых бывает трудно избавиться, если они поселились на участке. Кроме того, их трудно заметить в саду, поскольку они умеют ловко прятаться.

Главред решил разобраться, как избавиться от садовых вредителей.

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Как понять, что в саду завелись мыши

Как пишет The Sun, хотя мыши быстро передвигаются, все же есть способ их обнаружить. Вот на что нужно обратить внимание:

Помет. Это самый очевидный признак того, что мыши есть в вашем саду. Темный помет имеет длину около 1 см и часто находится возле источников пищи, вдоль стен или в защищенных местах, таких как сарай.

Это самый очевидный признак того, что мыши есть в вашем саду. Темный помет имеет длину около 1 см и часто находится возле источников пищи, вдоль стен или в защищенных местах, таких как сарай. Запах. Вредители могут оставлять после себя запах, который задерживается в саду. Многие эксперты отмечают, что крысы имеют "аммиачный запах", сильный и резкий, несколько похожий на запах мочи и пота.

Вредители могут оставлять после себя запах, который задерживается в саду. Многие эксперты отмечают, что крысы имеют "аммиачный запах", сильный и резкий, несколько похожий на запах мочи и пота. Поврежденные растения. Мыши не привередливы в еде, и они возьмут все, что смогут достать, в том числе и ваши растения. Если вы заметили повреждения посевов или частично съеденные растения, это может быть признаком того, что они сделали ваш сад своим домом.

Мыши не привередливы в еде, и они возьмут все, что смогут достать, в том числе и ваши растения. Если вы заметили повреждения посевов или частично съеденные растения, это может быть признаком того, что они сделали ваш сад своим домом. Вырытые норы. Садовые вредители часто роют норы для гнездования и обычно находятся в мягкой почве под садовыми постройками или возле компостных куч. Обычно это небольшие ямки с ровными краями, к которым ведут хорошо протоптанные тропинки.

Как отпугнуть мышей от сада

Крыс и мышей обычно привлекают сады, потому что там есть много еды. Убедитесь, что вы убрали опавшие фрукты, семена или объедки, чтобы у них не было причин приходить.

Осмотрите свой сад на предмет наличия дыр или щелей, которые могут быть местом проникновения крыс. Используйте проволочную сетку или стальную вату, чтобы закрыть отверстия в заборах, сараях и даже стенах.

Кроме того, определенные запахи могут отпугивать крыс, поэтому разбрызгивайте вокруг растений такие вещества, как масло мяты или раздавленный чеснок, чтобы удержать их подальше. Также можно посадить травы с сильным запахом, такие как лаванда, мята или розмарин, чтобы отпугнуть их.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

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