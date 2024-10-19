Больше паутины дома не будет: 3 самых лучших способа, как отпугнуть пауков

Три простых продукта и средства не только отгонят пауков, но и наполнят дом свежими и приятными ароматами.

https://glavred.info/life/bolshe-pautiny-doma-ne-budet-3-samyh-luchshih-sposoba-kak-otpugnut-paukov-10606658.html Ссылка скопирована

Как отпугнуть пауков/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если дома завелись пауки, такое "соседство" может стать настоящей проблемой. В таком случае актуальным становится вопрос, чего больше всего боятся пауки и как отпугнуть пауков простыми способами, чтобы они больше не возвращались.

Чтобы избавиться от таких незваных гостей, можно воспользоваться тремя простыми продуктами и средствами, которых они боятся. Такие средства не только отпугнут этих незваных гостей, но и наполнят дом свежими и приятными ароматами. Действенными советами поделился эксперт по недвижимости Эрик Брамлетт, сообщает The Mirror.

"Пауки очень чувствительны к сильным запахам, поэтому использование ваших любимых травяных или цитрусовых ароматов в вашем доме поможет отогнать их. К тому же в вашем доме будет пахнуть приятно и свежо", - отметил эксперт.

видео дня

Он описал три способа, которыми можно отогнать пауков.

1. Свежая зелень

Можно разместить вокруг дома свежие травы, такие как базилик, розмарин и мяту - сильный запах этих трав будет отпугивать пауков. Если есть возможность, можно посадить такие травы вокруг дома - тогда их можно будет использовать не только для отпугивания пауков, но и для употребления в пищу.

2. Эфирные масла

Нужно смешать эфирные масла мяты, эвкалипта или лаванды с водой и оставить следы их запаха в местах, где часто появляются пауки, например, на окнах и дверях. Можно смочить ватные шарики в растворе или воспользоваться распылителем.

3. Цитрусовые ароматы

Пауки ненавидят цитрусовые, поэтому моющие средства с ароматом лимона помогут отпугнуть их. Поддержание чистоты дома также отпугнет их. Стоит регулярно вытирать пыль и пылесосить под мебелью и позади кухонной техники, чтобы устранить любую паутину и яйца пауков.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред