Больше паутины дома не будет: 3 самых лучших способа, как отпугнуть пауков

Если дома завелись пауки, такое "соседство" может стать настоящей проблемой. В таком случае актуальным становится вопрос, чего больше всего боятся пауки и как отпугнуть пауков простыми способами, чтобы они больше не возвращались.
Чтобы избавиться от таких незваных гостей, можно воспользоваться тремя простыми продуктами и средствами, которых они боятся. Такие средства не только отпугнут этих незваных гостей, но и наполнят дом свежими и приятными ароматами. Действенными советами поделился эксперт по недвижимости Эрик Брамлетт, сообщает The Mirror.
"Пауки очень чувствительны к сильным запахам, поэтому использование ваших любимых травяных или цитрусовых ароматов в вашем доме поможет отогнать их. К тому же в вашем доме будет пахнуть приятно и свежо", - отметил эксперт.
Он описал три способа, которыми можно отогнать пауков.
1. Свежая зелень
Можно разместить вокруг дома свежие травы, такие как базилик, розмарин и мяту - сильный запах этих трав будет отпугивать пауков. Если есть возможность, можно посадить такие травы вокруг дома - тогда их можно будет использовать не только для отпугивания пауков, но и для употребления в пищу.
2. Эфирные масла
Нужно смешать эфирные масла мяты, эвкалипта или лаванды с водой и оставить следы их запаха в местах, где часто появляются пауки, например, на окнах и дверях. Можно смочить ватные шарики в растворе или воспользоваться распылителем.
3. Цитрусовые ароматы
Пауки ненавидят цитрусовые, поэтому моющие средства с ароматом лимона помогут отпугнуть их. Поддержание чистоты дома также отпугнет их. Стоит регулярно вытирать пыль и пылесосить под мебелью и позади кухонной техники, чтобы устранить любую паутину и яйца пауков.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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