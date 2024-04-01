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РФ нацелилась на четыре города: враг подошел к захвату ключевых высот – эксперт

Алексей Тесля
1 апреля 2024, 16:18
С высот открывается оперативное пространство для дальнейшего продвижения, говорит Роман Погорелый.
Часов Яр
Оккупанты атакуют Часов Яр / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, скриншот

Российские оккупанты сумели зайти на высоты у Часового Яра Донецкой области, откуда может осуществляться зрительный и огневой контроль над прилегающими районами, заявил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

"Часов Яр — это в первую очередь высоты. Это очень большой зрительный и огневой контроль окружающих населенных пунктов, которые находятся вокруг города. А это также наши позиции и территории, на которые мы должны не пускать врага", - подчеркнул он в комментарии Фокусу.

Эксперт поясняет, что с высот открывается зрительный контроль Константиновки, а также оперативное пространство для дальнейшего продвижения врага.

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"Часовяровские высоты — это стратегический город, который имеет вес за счет высот. Врага нельзя было не то, что пускать, а даже подпускать к городу. У нас был шанс выстроить там мощную оборону, подготовиться, чтобы этого не произошло", - констатирует он.

Аналитик убежден, что пока не стоит предполагать, будут ли у россиян дальнейшие успехи в районе Часового Яра. Константиновка, Краматорск и Славянск — это глобальные цели для ВС РФ, потому что они хотят выйти на админграницы Донецкой области.

Screenshot
/ deepstatemap.live

Детали боев за Часов Яр

Как уточнил он в комментарии Radio NV, оккупанты продвинулись восточнее к населенному пункту Ивановское.

"То есть они зашли на высоту, которая находится севернее села, что ставит в неприятную ситуацию, как бойцов, которые находятся в селе, так и логистику. Там сейчас идут мероприятия по сдерживанию врага, стабилизации ситуации, но она остается сложной", - пояснил аналитик.

Он отметил, что враг там активно теряет большое количество своих сил, в частности техники, пехоты.

"Соответственно, они прибегают к обстрелам, в частности Часового Яра, как авиационными бомбами, так и артиллерией, другими средствами огневого поражения, потому что у них работает типичная их тактика: не можешь взять, разрушай, уничтожай, сравнивай все с землей, чем они и занимаются", - добавил Погорелый.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники и уничтожить колонну РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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