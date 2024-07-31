РФ может схлестнуться с Норвегией: Розумный оценил риск войны России и НАТО

Стране-агрессору России важно контролировать Северный морской путь.

https://glavred.info/world/rf-mozhet-shlestnutsya-s-norvegiey-rozumnyy-ocenil-risk-voyny-rossii-i-nato-10584482.html Ссылка скопирована

Максим Розумный оценил угрозу для стран НАТО со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный оценил, насколько вероятен сценарий гибридной или полномасштабной агрессии России против стран Балтии или других государств Северной Европы.

По его словам, России важно контролировать Северный морской путь. Однако после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море становится для нее недоступным. Попытка там спровоцировать конфликт против Альянса будет заблокирована.

"Остается Северный Ледовитый океан - морской путь, где возможно столкновение интересов России и Норвегии. Россияне могут прибегнуть к провокациям, диверсиям и построению "народных республик", например, в Нарве", - сказал Розумный в интервью Главреду.

видео дня

Кроме того, интересы России и НАТО могут столкнуться и в борьбе за норвежский Шпицберген.

"Однако это могут быть операции без прямой оккупации территорий, как было в Украине. В районе Северного морского пути есть спорные территории, там можно генерировать напряжение без риска расширения зоны эскалации", - добавил эксперт.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Российская угроза для стран Балтии

Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву в войне со страной-агрессором РФ, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Высокопоставленный командир в Вооруженных силах Эстонии Мати Тикерпуу сообщил, что в Эстонии заявили, что их армия сможет противостоять нападению России в течение двух недель до того, как поступит поддержка НАТО.

Генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун отметил, что в случае атаки РФ страны Балтии не выстоят, но это и не нужно. До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь всё иначе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред