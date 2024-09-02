Атаки за 3 тысячи километров: названы цели дальнобойных ударов Украины по РФ

ВСУ могут бить в РФ по местам, где расположены производства оружия и вооружений.

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Алексей Гетьман рассказал о целях ударов по территории РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото Associated Press

Для борьбы с обстрелами РФ Украины ракетами и дронами надо уничтожать российские заводы, на которых они производятся, заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Наша разведка работает неплохо, и мы вполне в состоянии атаковать места, в которых производятся или хранятся те самые "Шахеды", комплектующие к ракетам, а лучше – ракеты", - пишет он в материале на УНИАН.

Он пояснил, что в РФ расположены производства, где делаются корпуса, двигатели, а также составляющие боеголовок, которые страна-агрессор применяет для ударов по Украине.

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"Поэтому, если ударить по месту, где разрабатывается головка самонаведения, то все - нет ракеты, она не полетит. Или полетит, но это уже будет петарда...", - отметил военный эксперт.

При этом он убежден в том, что необходимо уничтожать причины массированных ударов РФ по Украине, потому что бороться с последствиями - очень трудно.

"С одной стороны, наши беспилотники могут летать на расстояние более 1800 км, а по некоторым оценкам - даже на 3000 километров. То есть, многие цели на территории РФ для нас достижимы - мы можем многое уничтожать", - уточняет майор запаса.

Вместе с тем он добавил, что для этого Украине нужно соответствующее оружие, дальнобойные, мощные ракеты.

"Если ударить по месту, где разрабатывается головка самонаведения, то все - нет ракеты, она не полетит", - резюмировал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием. Новое вооружение даст эффективный "ответ" на волну российских бомбардировок Украины.

Как сообщалось ранее, еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ. Дания разрешила ВСУ бить своим оружием по территории России в Курской области.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "выбивает" от США судьбоносное решение. Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Он подчеркнул, что такое решение сможет изменить ход войны.

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