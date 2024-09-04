Почему польские F-16 не уничтожают ракеты РФ: в Defence Romania назвали причину

Польские чиновники подтвердили, что нарушения воздушного пространства Россией не являются случайными инцидентами.

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Готова ли Польша нарушить "красную линию" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

В мирное время законодательство Польши требует, чтобы польские истребители имели визуальный контакт с вражеской целью перед ее уничтожением. Это означает, что пилоты должны физически увидеть объект, прежде чем атаковать его - одного лишь радара недостаточно. Причем это правило касается как ракет, так и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявили эксперты и высокопоставленные чиновники из МИД Польши и Управления национальной безопасности при президентстве, пишет Defence Romania.

"Он должен убедиться, что это не неправильная цель, как, например, украинский вертолет или другая техника. И в условиях, когда российские беспилотники или ракеты заходят на очень короткий промежуток времени в воздушное пространство Польши, сейчас их почти невозможно задеть", - отметили в материале.

Польские чиновники также подтвердили, что нарушение воздушного пространства Россией не являются случайными инцидентами. Скорее всего, это целенаправленные попытки Москвы проверить скорость реакции западных союзников. Лишь в одном случае такое нарушение было действительно случайным.

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Как отметили журналисты, НАТО еще не достигло консенсуса относительно сбития российских ракет или беспилотников, движущихся по воздушному пространству Украины в направлении Польши или Румынии. Этот вопрос вызывает много споров, и многие эксперты считают, что именно Польша или Румыния могут стать первыми странами, которые нарушат так называемую "красную линию". Отметим, что еще два года назад вопросы передачи Украине систем HIMARS, танков и истребителей также были столь же спорными.

"Большая проблема Запада заключается в том, что он почти не дает зеленого света на отправку оружия в Украину, а когда и дает, то только на очень ограниченное количество оружия. Итак, прежде чем бояться красных линий, мы должны спросить себя - Запад в целом - достаточно ли мы делаем, чтобы помочь Украине победить Россию в течение двух с половиной лет, или мы просто помогаем ей не утонуть и остаться на плаву? Это также слон в комнате, которого мы отказываемся обсуждать. Возможно потому, что нам не нравится ответ", - заключают журналисты.

Что известно о Defense Romania? Defense Romania - румынское СМИ, которое специализируется на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса. публикует материалы в основном военной тематики.

Сбивание российских дронов и ракет Польшей - что известно

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил 2 сентября, что Польша и другие соседние с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты до их входа в национальное воздушное пространство. Это необходимо, чтобы защитить собственных граждан.

Вскоре МИД Польши заявил, что заявление Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной является его личным мнением, а не позицией правительства. Спикер ведомства Павел Вронский подчеркнул, что решение о сбивании ракет на территории Украины зависит от оценки польских военных и согласия Украины.

Как сообщал Главред, в ответ на призыв Сикорского сбивать российские ракеты, спикер НАТО заявил, что такие действия могут иметь последствия для всего Альянса. Он подчеркнул, что НАТО "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

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