Новый мировой порядок: Жданов озвучил неожиданный результат боев на Курщине

Олег Жданов объясняет, что от того, как закончится война России и Украины, очень многое зависит.

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Жданов рассказал о последствиях Курской операции / Коллаж Главред, фото 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, скриншот

Курская операция разнесла вдребезги самый главный миф - миф о том, что Россия является империей. Ведь империя, которая не способна защищать свои границы и готова терять территории, пусть даже временно, - это не империя.

Такое мнение высказал в интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Курская операция имеет не столько военное, сколько огромное политическое значение. Военных задач там минимум - разгром армии врага на его территории и удержание этой территории под контролем, считает Жданов. А вот политические последствия этой операции будут далеко идущими.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По мнению эксперта, эти последствия будут отражаться на мировой тенденции дальнейших вооруженных конфликтов и дальнейшего решения проблемных вопросов.

"Допустим, Китай может теперь сказать: "Да нафиг нам связываться с США и Тайванем, если свою тысячу квадратных километров мы можем взять у России. И нам ничего за это не будет". Тем более, армии у России на Дальнем Востоке нет - все армии с Дальнего Востока и морская пехота Тихоокеанского флота сегодня воюют в Украине. Ведь Китай уже на контурных картах и в учебниках истории перенес свою границу на границы по состоянию на 1860 год, когда Российская империя отхватила у него Северный Китай. И в учебниках пишется, что все это - исторические китайские земли", - заявил Жданов.

Полковник запаса обращает внимание на важную деталь: если Китай такой вариант вполне бы устроил, то Индию - точно нет.

"Потому что в Индии два проблемных штата: один разорван Китаем - 50 лет назад Поднебесная аннексировала часть индийской территории, а также с Пакистаном у Индии постоянные боевые действия. Поэтому согласиться на мир в обмен на территории Индия никак не может. Поэтому Моди и приезжал в Киев, скорее всего, спрашивал, согласна ли Украина на мир в обмен на территории", - говорит эксперт.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Олег Жданов объясняет, что от того, как закончится война России и Украины, очень многое зависит: ее результат определит новую модель следующего миропорядка, и дальше так будут завершаться конфликты - это будет шаблон.

Вот что такое наша Курская операция: фактически сегодня нашими руками пишется новый мировой порядок, подытожил эксперт.

Олег Жданов о Курской операции - последние новости:

Жданов предсказал следующий шаг Путина на Курщине. Эксперт сказал со ссылкой на украинских военных, что сейчас Россия снимает войска со всех направлений, кроме Покровского.

Также Жданов назвал способ одолеть армию РФ - украинские военные баллистикой могли бы разрушить всю логистику российских захватчиков, и это в результате помогло бы приблизить победу Украины в войне.

Напоследок полковник высказался о снятии ограничений на удары по РФ. По его мнению, США намерены варить Россию медленно, как лягушку, однако сами эти залпы оставят солдат-оккупантов без еды и патронов.

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